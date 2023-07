A partir de un nuevo informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que dio cuenta que en 2022 se iniciaron un 39% más de causas que en el 2021, la diputada provincial Matilde Bruera cuestionó que la mayoría de las causas de la justicia federal sobre drogas son por tenencia para consumo. “Esto pasa porque juegan para la tribuna. Yo lo he dicho más de una vez, el narcotráfico casi no pasa por los Tribunales Federales", sentenció la también abogada y ex defensora pública.

Los datos de la Procunar que dieron pie a las críticas de la legisladora indican que el 77% de las causas judiciales de 2022 fueron iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal. De acuerdo al informa, las mismas pasaron de 5.318 a 9.413, un valor similar al de 2018, cuando se relevaron 8.202. Al respecto, Bruera cuestionó que "a pesar de que ha sido declarado inconstitucional por un montón de jueces y hasta por la Corte Suprema, los Tribunales Federales siguen apuntando al narcomenudeo". En ese sentido, evaluó que las causas de tráfico que aparecen en esas estadísticas son menores y no de grandes bandas.

A partir de esto, la diputada provincial recordó su época como defensora pública: "En ese momento teníamos estadísticas y hacíamos ese análisis, sobre qué tipo de tráfico era el denunciado. Teníamos más del 85% de las causas federales de estupefacientes y eso es una prueba de qué tipo de tráfico, porque las grandes bandas buscan abogados particulares y no a la defensoría pública. Y ahora la persecución a los consumidores se va a acentuar”, analizó la también abogada, quien logró en el famoso caso Arriola, que la Justicia abandonara la persecución a consumidores. En ese sentido, durante su trabajo en la Justicia Federal, denunció que mujeres y niños que se encontraban en los bunkers de droga, eran víctimas de trata de personas

Metiéndose en la campaña electoral de Santa Fe, Bruera mencionó que “nosotros hemos escuchado al candidato a la gobernación, Maximiliano Pullaro, traer a la discusión de la desfederalización del narcomenudeo. Todo el mundo quiere dedicarse a perseguir al narcomenudeo y nadie persigue al narcotráfico”, apuntó. Siguiendo con su análisis, la legisladora peronista planteó: “Se han desfederalizado algunas causas concretas como la de Los Monos o la de Esteban Alvarado, que cae por un homicidio. Para mí, la causa de Los Monos debería haber transitado en los Tribunales Federales, pero son causas puntuales. En general los Tribunales Provinciales no intervienen en causas de tráfico de drogas”.

Por otra parte, Bruera se refirió al anuncio del gobierno nacional sobre las nuevas Fiscalías Federales que se van a instalar en breve y planteó: “Si se abren estas nuevas fiscalías que se prometen, es probable que haya algo más de recursos para la Justicia Federal, pero si no cambia la política criminal eso no va a servir, no va a alcanzar", sentenció. Además, agregó: "Si van a haber 15 fiscales más persiguiendo consumidores o pequeños vendedores sólo lograran tener más presos pero no terminar con el problema de fondo”.

La diputada provincial también se refirió al trabajo de la Policía en Santa Fe, indicando que “uno de los grandes problemas es la reforma policial porque la policía santafesina está muy corrompida". Relacionándolo con la discusión por el narcomenudeo, Bruera indicó: "Me causa gracia porque todos hablan de desfederalización del narcomenudeo y la Policía Federal acá no ha participado de la persecución del mismo salvo en raras excepciones. Acá quien maneja la persecución del tráfico de drogas es la policía provincial a partir de sus organismos, conformando organizaciones narcopoliciales”, concluyó.