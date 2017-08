Mujica defendió la ley

El ex presidente y senador José Mujica llamó a la “burocracia financiera” a solucionar el problema bancario respecto de la venta de cannabis, o de lo contrario pidió “que se vayan” y que “venga gente” que “tenga la capacidad de encontrar una salida”. En conferencia de prensa, Mujica insistió en que “la Ley de Regulación del Cannabis fue una decisión soberana del Parlamento” uruguayo y que debe ser respetada: “La alta burocracia financiera tiene que encontrar un camino para respetar lo esencial de la democracia”. Mujica advirtió que “si esto queda trancado se va a trancar el Parlamento” y “no va a salir nada”. “No se puede permitir que no encuentren una solución. Ahí está la red de pagos y otros mecanismos. Si no pueden, que se vayan y que venga gente que tenga capacidad de encontrar una salida”.

En tanto, el ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo que cuando se redactó la normativa su cartera no anticipó el impedimento establecido en la normativa internacional. “No estábamos en conocimiento, antes de que se tomaran las medidas que se tomaron a nivel internacional, de que esto pudiera ocurrir”, dijo. Y reafirmó la intención del gobierno de “encontrar caminos para hacer compatible el cumplimiento de normativas internacionales bancarias que el país no puede eludir, con la defensa del derecho a nuevas condiciones para la marihuana y el combate al narcotráfico”. “Tendríamos que encontrar el camino y se está buscando para hacer lo posible para ese camino (...) Como uruguayo me gustaría encontrar un equilibrio”, dijo.