La cantante irlandesa Sinead O'Connor, que fue encontrada muerta en su casa de Londres el miércoles pasado, estaba terminando un nuevo álbum, preparaba una gira y planeaba llevar su autobiografía a la pantalla grande.



Las causas de la muerte de O'Connor, de 56 años, que había expresado pensamientos suicidas previamente, no fueron detalladas en ningún comunicado a la prensa, y solo se sabe que se ordenó una autopsia como parte de la investigación.



"Sinead estaba terminando su último álbum, revisaba las fechas para una nueva gira en 2024 y consideraba las oportunidades para hacer una adaptación fílmica de su libro autobiográfico Rememberings, publicado en 2021", dijeron sus representantes Kenneth y Carl Papenfus, en el sitio de internet de su agencia, 67 Gestion.

"Maravillosos planes estaban en desarrollo en este momento", dijeron, al tiempo que expresaron sus pensamientos a la familia de la cantante y su eterna gratitud a quienes se dedicaron a ella y trabajaron en estos proyectos.

En tanto, la Justicia indicó que "ninguna causa médica de muerte ha sido dada", mientras que la policía dijo que "la muerte no se considera sospechosa".



En 2022, su hijo Shane, de 17 años, puso fin a sus días. Su muerte fue un tremendo golpe y la cantante fue hospitalizada tras decir en redes sociales que planteaba también suicidarse.



La cantante apareció en un video, publicado a principios de julio en la red social Twitter, rebautizada como "X", donde evocaba su dolor después del suicidio de su hijo y afirmaba querer terminar un nuevo álbum.

Una carrera artística marcada por sus opiniones políticas y religiosas

O'Connor saltó a la fama en 1990 con el exitoso Nothing Compares 2 U, de su disco I Do Not Want What I Haven't Got. Estos trabajos le valieron cuatro nominaciones a los Grammy de 1991, llevándose finalmente el premio a Mejor Álbum Alternativo.

A pesar de una gran carrera musical, en el transcurso de los 90, su popularidad estuvo marcada por la polémica por sus opiniones políticas y religiosas.

Después de romper en Saturday Night Live (SNL) la foto del papa Juan Pablo II en 1992 -tras acusar a la iglesia por abusos sexuales y pedofilia-, se ordenó sacerdotisa de una orden católica disidente en 1999, y en 2018 rechazó el cristianismo para convertirse al Islam, por lo que cambió su nombre a Shuhada' Sadaqat.

Con 10 trabajos discográficos, O'Connor nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas, como el abuso infantil, el feminismo y el racismo.

