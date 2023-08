La primera reunión de la reapertura de las paritarias en Santa Fe tuvo lugar ayer con un encuentro entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y el ministro de Economía provincial, Walter Agosto y el titular de la cartera laboral Juan Manuel Pusineri. "Queremos un salario que le gane a la inflación", fue la frase con la que se sintetizó la reunión en boca de los dos líderes sindicales Jorge Hoffman y Jorge Molina. Por la tarde en tanto fue el turno de los docentes públicos y privados. Rodrigo Alonso, representante de Amsafé, dijo que pidieron un incremento salarial para recuperar poder adquisitivo, una cláusula de actualización automática para no perder ante la inflación y mejoras en las condiciones laborales. En rigor no hubo oferta concreta en ninguno de los encuentros, sino que todo pasó a una nueva reunión que tendrá lugar el próximo lunes 7 de agosto, cuando los representantes sindicales esperan tener una propuesta concreta. El propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, habló sobre el tema y aseguró que en las negociaciones paritarias se buscará "que se resguarde el poder adquisitivo del salario" y ratificó que "habrá alguna instancia de ajuste para cualquier mes que tenga desfasaje" por la inflación.

En diálogo con la prensa, el gobernador destacó la negociación y el acuerdo logrado a principios de año y remarcó que “lo que se hizo en el primer semestre fue una actualización automática, en mayo. Habíamos convenido que si había algún desfasaje no había que reunirse, sino que se actualizaba automáticamente”. En cuanto a los porcentajes de aumento salarial que pueda ofrecer el gobierno, el mandatario sostuvo que “se seguirá hablando” pero advirtió: “hay un criterio general. En mayo se trataba de mantener el poder adquisitivo del salario y el criterio es el mismo. Que se resguarde el poder adquisitivo del salario”. Para eso, Perotti adelantó que se contemplarán estimaciones que hará la Provincia de la proyección de la inflación y que “alguna instancia de ajuste para cualquier mes que tenga desfasaje”. “Lo que complica es que la inflación se desmadre porque quita instancia de previsibilidad para la negociación”, reconoció el mandatario.

En tanto antes del encuentro organizado a la mañana, los dirigentes gremiales definieron que su objetivo principal es “recuperar la pérdida” por la inflación de julio. “Llevamos un mes atrasados”, explicó Jorge Molina sobre el mecanismo de actualización establecido para la primera parte del año. El secretario general de UPCN en Santa Fe consideró que el próximo acuerdo debe incluir un cálculo sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el próximo trimestre. “Después podríamos analizar algún sistema automático”, comentó Molina sobre la negociación con la Casa Gris. Así se inclinó a favor de la discusión sobre la implementación de la cláusula gatillo a fin de año para cerrar la recomposición de haberes de la administración pública santafesina.

Por otro lado, el titular de ATE, Jorge Hoffmann no descartó aplicar un acuerdo trimestral, sin embargo, aclaró que la política salarial que se aplique no estará exenta de revisiones automáticas para garantizar que los salarios no estén por debajo de la inflación. Molina en tanto descartó la posibilidad de arriesgar un porcentaje concreto. "Nunca hacemos especulaciones. Tenemos la responsabilidad de lograr acuerdos que signifiquen que la plata llegue a los bolsillos de los trabajadores. Hablar es muy fácil, conseguir resultados concretos no es tan sencillo a veces", culminó el referente de Upcn

En tanto por la tarde fue el turno de los maestros públicos nucleados en Amsafé, en la que participaron el secretario general Rodrigo Alonso, además de la secretaria adjunta Susana Ludmer, entre otros. Según hizo conocer la comisión directiva provincial los temas planteados fueron diversos: un incremento salarial para activos y jubilados que nos permita recuperar el poder adquisitivo y ganarle a la inflación; garantizando el 82% para todos los jubilados docentes, así como la implementación de una cláusula de actualización automática en caso que la inflación supere el acuerdo salarial alcanzado.También se solicitó un aumento de las asignaciones familiares, la ratificación del acuerdo en la mesa técnica paritaria relacionado a la modificación de dos códigos de nuestro salario para reducir el impacto del impuesto a las ganancias, y un cronograma de inscripción a traslados, titularizaciones y suplencias en los distintos niveles y modalidades, así como la convocatoria a concurso de ascenso a cargos directivos de niveles inicial, primario, secundario y modalidad especial, entre otros puntos.

Al término de la reunión, Pusineri reconoció que "durante esta semana vamos escuchar cuáles son las expectativas, las aspiraciones y los intereses del sector gremial estatal”. Consultado acerca de la posibilidad de realizar acuerdos salariales trimestrales, el ministro afirmó: “reitero lo que venimos diciendo desde que comenzó a hacerse pública la convocatoria: ningún instrumento está descartado, todas las posibilidades están sobre la mesa, pero esas posibilidades dependen del acuerdo. En el marco de la negociación colectiva no hay propuestas unilaterales, sino que requieren de acuerdos. De forma tal que en la medida en que nos pongamos de acuerdo sobre el instrumento, ya sea en cuanto a su duración, sus características, nosotros lo vamos a utilizar porque compartimos el objetivo central que es preservar el poder adquisitivo de los salarios”.

En relación a los posibles desajustes entre inflación y salario, Pusineri destacó que: “precisamente, estas reuniones están previstas para tratar estos temas. Siempre se pone sobre la mesa la posibilidad de cubrir los desfasajes inflacionarios. Los instrumentos -como las revisiones o las cláusulas gatillo o de ajuste automático- son para prever que la inflación no termine por sobre los salarios, por lo que están dentro de las posibilidades que vamos a contemplar dentro de estas reuniones,” puntualizó.

Finalmente, el funcionario subrayó que el acuerdo alcanzado en la negociación paritaria anterior acerca del pase a planta permanente de los agentes de la administración pública, especialmente del sector salud, se está llevando adelante: “estamos acelerando los trámites en todas las jurisdicciones, porque la voluntad del gobernador Perotti es que todos los contratados que se encuentren en condiciones pasen a planta. Es algo acordado y queremos darle cumplimiento total”.