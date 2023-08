La asesora económica de la Confederación General Empresaria (CGERA), Felisa Miceli, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional representa “una buena noticia” en el marco de la campaña electoral. “Haber encontrado la manera de transitar estos meses que vienen sin la injerencia del Fondo, como podría haber sido si no se cerraba este acuerdo rápido, es una noticia positiva”, agregó la ex ministra. Miceli hizo hincapié en “el trabajo que ha hecho el equipo económico” debido a que “hablar con los funcionarios del Fondo es hablar como si tuvieses enfrente de un paredón; no entienden, repiten exactamente lo mismo”. Además, sostuvo que “haber evitado una devaluación general es sumamente importante”. De cara a los próximos meses, Miceli explicó que “la gran tarea es generar un acuerdo con el Fondo que para el 2024 y el 2025 nos permita aprovechar las mejores condiciones de Argentina”.