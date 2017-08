El editor le pidió que eligiera las 70 obras más queer de la historia del arte universal desde el siglo XIX hasta ahora. El libro se llama A queer little history of art, y entonces la autora, Alex Pilcher, se dio el gusto de seleccionar contra todo un gusto universal que cuando quiso pensar en clave queer eligió mancebos, blancos, flacos, turgentes. Comienza la cronología del siglo XX además seleccionando dibujos de Egon Schiele sin preguntar si el autor es gay o no, sino atenta al efecto en el ojo ajeno. La presencia trans con Edie Fake, Mark Aguhary Sadie Benning y de mujeres cis ninguneadas en la historia del arte convierte a este pequeño libro en una rareza entre rarezas.