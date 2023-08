El ganador del Premio Nobel de Economía Paul Krugman y otros analistas criticaron duramente la decisión de la agencia calificadora Fitch de recortar la nota de deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+. “Fitch rebaja a los Estados Unidos, una decisión ampliamente ridícula: ni siquiera tiene sentido si se sigue su propio criterio”, afirmó el economista laureado en su cuenta de Twitter.

Fitch, Standard & Poor's y Moody's son las principales calificadoras de deuda a nivel mundial, con una impronta de análisis marcada por las teorías monetaristas y neoliberales. Suelen ser muy duras con la Argentina durante los gobiernos peronistas, pero esta vez que se metieron con Estados Unidos las críticas fueron encendidas.

Krugman, quien oficia actualmente de columnista en el diario The New York Times, afirmó que “seguramente hay una historia detrás de esto, pero sea cual fuera, es acerca de Fitch, y no de la solvencia de Estados Unidos”.

La agencia justificó la rebaja de la calificación en “el deterioro fiscal previsto para los próximos tres años, una carga de la deuda pública elevada y creciente, y la erosión de la gobernanza en relación con sus homólogos con calificación "AA" y "AAA" durante las dos últimas décadas, que se ha manifestado en repetidos bloqueos del límite de la deuda y resoluciones de última hora". Además, apuntó que la deuda estadounidense alcanzaría el 118 por ciento del PIB en 2025.

Además de Krugman, otros economistas manifestaron su desacuerdo con la decisión. El ex secretario del Tesoro, Laurence Summers, afirmó que, si bien existen razones para preocuparse respecto de la trayectoria a largo plazo del déficit estadounidense, la habilidad del país para cumplir con sus deudas nunca estuvo en duda. Asimismo, consideró como “absurda” la idea de que la propia modificación de nota provoque un mayor riesgo de default.



Del mismo modo, el economista Mohamed El-Erian consideró que la decisión de Fitch es “un movimiento extraño”, y que es poco probable que impacte en los mercados. De todos modos, Fitch no es la primera agencia en revisar a la baja la nota de Estados Unidos: Standard & Poor´s lo hizo también en 2011, y desde entonces la dejó en AA+. La única agencia que continua con la nota AAA es Moody's.