Estamos tan acostumbrados a la velocidad, a la respuesta inmediata, a la acción automática, que las muertes también son así, pasan y pasan pero para nosotros, los hijos e hijas del NOA, no es así. Nunca lo será y menos con alguien excepcional como Mario “Diablero” Arias, quien nos abandonó apenas empezaba el 27 de julio en Salta.



Otra vez una decisión administrativa del PAMI dejó sin protección a un ser que hizo camino y dejó huellas y un amparo impotente en medio de la feria judicial nos dejó a muchos sin alma.

“Hola Alba. Nuestro hermano y amigo ya vuela alto”, corto, contundente el mensaje a las 4.36 de ese fatídico jueves me daba cuenta de la partida del Diablero. Mi amigo, mi protector, mi hermano, había abandonado este mundo y lo había hecho tan rápido que la sorpresa fue mayor y, en mi caso, desconcertante, imposible. Cuando ya no la esperábamos, porque teníamos en secreto el deseo, la esperanza que la muerte no lo tocara, que lo dejara tranquilo, pero no pudo ser. La noticia salió de Salta, cayó como un rayo en Amaicha y en Ampimpa. Más duramente golpeó en Tilcara y San Salvador de Jujuy, llegó a Tucumán, Santiago del Estero y a las yungas salteñas. También a la Patagonia, Mendoza, Buenos Aires y hasta en Suiza, donde amigos entrañables no querían creer la noticia, no podían hablar, “sólo escribir”, como dijo ahogado en llanto Alejo Schatzky. O Florencia Roulet, que desde Suiza preguntaba y lloraba, lloraba y preguntaba. Todos corrimos como locos a la San Luis -calle salteña dónde está la cochería que contuvo su querido cuerpo en sus horas finales sobre esta tierra- para la despedida final. ¡Qué coincidencia con el nombre de la calle donde acudían los estudiantes universitarios de finales de 60 y comienzos de los 70 en Tucumán! y que inspiró la emblemática "Pa' quedarme", escrita por su gran amigo Pepe Núñez, donde santiagueños -dueños de una magia inexplicable-, salteños, algún jujeño y los anfitriones tucumanos quedaron retratados para siempre en una chacarera dedicada a los que se juntaban a guitarrear y ser la bohemia de entonces en “la San Luis” de Tucumán. Esa vivencia duró hasta este 27 de julio.

Me pregunto si el Diablero se fue o se quedó “quietito como siesta santiagueña” entre nosotros que no paramos de pensarlo, escucharlo y llorarlo al oir esa voz que nos acompaña desde que se exilió en Buenos Aires y fue a parar a Filosofía y Letras. Peronista, cristinista, dedicó su vida a los pastores y productores rurales del NOA, fundó con otros en Amaicha del Valle la Primera Bodega Indígena de Latinoamérica que produce actualmente 50 mil litros de vinos sin químicos ni fertilizantes.

Música, canto y trabajo duro con pobladores y una forma de vida con la amistad y los buenos momentos, las discusiones políticas, las risas, la filosofía y la vida, el amor y el vino en el centro de todo es lo que llevó, entre otros, a la ahora ya mítica casa de la Calle de la Sorpresa en Tilcara a Eduardo Galeano, Miguel Angel Estrella, o a Envar El Kadri, el líder del Peronismo de Base -organización peronista de los 70- que murió en sus brazos cuando su corazón dijo basta después de ver la belleza de la Quebrada. El exilio -del que venimos todos- permitió a muchos de nosotros conocerlo. Recuerdo claramente cuando apareció en un asado en Villa Ballester un tucumano, morocho, pelo largo, altísimo, “el indio” le decíamos, que con guitarra en mano esperaba que no le pidieran “una que sepamos todos” y que me miró sorprendido cuando le pregunté “¿sabés Mi flor de chacarera?”. La sabía, claro, y muchas otras que se multiplicaron cuando por fin llegó a una familia santiagueña y pudo compartir chacareras, zambas, gatos y escondidos. Además del vino, claro.

El jueves 27 durante todo el día, el dolor, los recuerdos y las lágrimas se mezclaban en partes iguales para los presentes en la San Luis salteña, pero para Norma, su mujer, su compañera, su sostén ¿cómo dimensionarlo? imposible tarea. Ella diría que es algo inútil tratar de dimensionar seres como su compañero que en los últimos ocho años sobrellevó una durísima enfermedad en los pulmones.

La despedida al Diablero -su apodo se debe a que interpretaba La Diablera de Nella Castro e Hilda Herrera- incluyó piezas norteñas que el Tarco -Santiago Arias, hijo, portador de legados- ejecutó en distintos momentos en su bandoneón. Para el final dejó un requiem mientras lloraba quedamente sobre el fuelle. Igual que todos los que tuvimos el formidable y a la vez devastador privilegio de estar ahí.