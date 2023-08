Cien veces es una obra de danza contemporánea que se estrena esta noche, a las 21, en Espacio Bravo, y que podrá verse los viernes de agosto en la sala de Catamarca 3624. Es dirigida por Vanesa Moreira, quien es también una de las bailarinas. Ella convocó a sus amigas Belén Wegelin, Abigail Nant y Florencia Rocco para dar forma poética a un guión que ya tenía escrito. “Para mí significa mucho el número cien, me lo he replanteado en lo cultural, en lo social, a veces tenemos expectativas sobre el tiempo se debe vivir, como si 40 no fuera suficiente. A veces, queremos llegar a los 100, pero ¿cuándo cobra valor una vida más vivida o menos vivida? Hay gente que pasa por este plano muy poquito tiempo y sin embargo es suficiente”, dice Vanesa sobre el sustrato de una obra que se ofrece como una experiencia a pasar por el cuerpo, para ser completada por quienes se entreguen a la experiencia estética.

“Venimos trabajando hace más de un año y medio y tenemos un grupo de gente también que nos acompaña, que son parte de la obra, como Ariel Smania en la fotografía; Iván Topolevsky, en la composición musical; Andrés Martorell, que nos hizo las luces; las chicas de Luisha que nos hicieron el vestuario y Maricel Zitto, que nos hace la asistencia técnica. Vales nombrarles porque ellos son parte de esa poética. Sin todos esos elementos que tiene una obra de danza, sería difícil contar lo que queremos decir con el cuerpo”, sigue Moreira.

Wegelin, por su parte, tiene en cuenta la posibilidad que les da la obra de “tener momentos en los que se juega con la improvisación, con lo que cada una siente, si bien están marcados y después hay una parte que es coreográfica. Esas dos cosas dialogan en esta obra”.

Lo que esperan las bailarinas es que “el otro se conmueva, dejarle una pregunta”. “No sé si espero que le guste. Espero que haya algo que lo conmueva, que les permita entrar a nuestro mundo imaginario, nuestro mundo poético”, concluye Moreira. Para reservas, comunicarse con el 3416753978.