“El delta es un destino literario. Mucha gente escribe sobre las islas, pero generalmente no viven acá y lo hacen con una idea bucólica del viajero que llega y se obnubila. Hay honrosas excepciones, lo tenés a Carlos Enrique Urquía o al mismo Conti, pero en general no es el caso. Entonces, nos parecía mucho más interesante hacer algo territorial”. Quien habla es Marisa Negri, una de las fundadoras de La Ballesta Magnífica, la única editorial literaria ubicada en el delta de San Fernando. Nació en plena pandemia y lleva tres años publicando libros de escritores nacionales y latinoamericanos, prosa y poesía que va mucho más allá de la territorialidad del delta, pero que encuentra en las islas un eco de su naturaleza y una toma de posición: la de crear una comunidad más allá de toda frontera.

Marisa Negri es una poeta, profesora de literatura y editora que desde hace doce años vive en el delta de San Fernando. Su primer acercamiento a la publicación literaria isleña fue trabajando en Genoveva, una biblioteca popular itinerante gestionada por los vecinos del delta que publicó un libro de relatos comunitarios titulado El bestiario fantástico. “Fue una experiencia que nos reunió con la comunidad y con el territorio, que nos dio mucha fuerza”, explicó Negri.

Los años de trabajo en la biblioteca popular y en una escuela secundaria del delta, además, le permitieron observar con un ojo privilegiado la dificultad de construir una comunidad entre los arroyos y canales. “La biblioteca tiene una función institucional muy fuerte porque reúne a los vecinos en un territorio que es muy complejo. Pensá que el Delta de San Fernando no tiene casi espacios públicos. No hay caminos, casi no hay plazas. La comunidad termina encontrándose únicamente en las escuelas o en la biblioteca”, afirmó la editora.

Las infancias pueden disfrutar también de su propio catálogo.

En 2020, con motivo del centenario del nacimiento de la poeta Olga Orozco, Negri se unió a Daniela Rodi y a Gabriel Martino para editar un plaquette dedicado a su obra. Este fue el nacimiento de la primera editorial del delta, nombrada “La Ballesta Magnífica” en honor a un folletín que repartía la Generación del 40 de la cual formaba parte Orozco. El primer libro publicado por la editorial estuvo directamente vinculado con las islas. Se trató de “La noche” del poeta y dramaturgo vecino de San Fernando, Alberto Muñoz. “El libro reúne una serie de relatos de Muñoz que tratan sobre el delta. Son relatos que empezaron a circular en WhatsApp y que nos pareció que merecían una edición.”

Esta primera publicación inició una serie de libros que se abrieron como un archipiélago y que van de novelistas de todo el país a poetas latinoamericanos. En solo tres años publicaron once libros y ocho plaquettes que, más allá de su heterogeneidad, encuentran un hilo conductor en sus temáticas vinculadas a la naturaleza. Sobre el origen de esta línea editorial, Marisa Negri afirmó: “Pasó, sucedió. Pero también, no es casual que haya sucedido porque estamos en una isla rodeados de vegetación. Terminó siendo un interés nuestro ir por una poesía que vaya más ligada a la naturaleza. Nos parecía una búsqueda de otras voces que no eran las del canon”.

Para el equipo de La Ballesta Magnífica, compuesto ahora por Kevin Jones y Gabriel Marti, el trabajo editorial implica formar una comunidad literaria. “Los escritores escriben textos, son las editoriales las que hacen los libros”, afirmó Negri. Este proceso implica muchos pasos y la articulación de conocimientos diversos. “En principio, hay que hacer una curaduría de los contenidos. Nosotros tenemos una clara conciencia de que estamos creando una colección y que un libro, para formar parte de La Ballesta Magnífica, tiene que tener alguna de las características de nuestra colección. Una vez que tenemos definido el contenido, empieza un trabajo colectivo con el autor para pensar la puesta en página del libro”, explicó Negri, que se asoció con las diseñadoras Carolina Giovagnoli y Laura Gaglioni. “Nuestro objetivo es hacer libros bellos ”, resumió.

“Elegimos libros con los que estamos orgullosos porque después salimos a militarlos y hablar constantemente de ellos. No editamos para entregar libros y olvidarnos”, afirmó Negri, que todas las semanas participa de las ferias organizadas por la cooperativa de productores de San Fernando “Origen Delta”. Sus libros, además, se venden online y en distintas librerías de zona norte. “Creamos una comunidad de lectores que les interesan nuestras publicaciones y que compran nuestros libros porque tienen nuestro sello”, afirmó.

A pesar de ser una editorial en definitiva pequeña, La Ballesta Magnífica no deja de crecer y sumar lectores de todos los rincones del país. Su libro infantil ilustrado La voz del siervo, de Marisa Negri y Paula Collini, ganó el importante premio ALIJA y fue comprado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para ser repartido en todas las escuelas bonaerenses. Sobre el futuro de la editorial, Negri adelantó: “Tenemos dos proyectos por delante increíbles. Uno es una antología personal de Rosabetty Muñoz, una poeta importantísima latinoamericana que todavía no fue publicada en Argentina. Y después, acabamos de ganar un subsidio para publicar la poesía reunida de Graciela Cros, una poeta patagónica muy importante. Es un libro complejo porque tiene una obra muy extensa. Esos son nuestros dos próximos proyectos y estamos exultantes”.