El uruguayo Edinson Cavani, flamante incorporación de Boca Juniors, cumplió este viernes con un nuevo entrenamiento en el predio de Ezeiza con la expectativa de debutar el próximo miércoles en la revancha con Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores, a la vez que Darío Benedetto continuó con la recuperación de su desgarro para poder estar entre los convocados.



La idea del DT Jorge Almirón es poner desde el inicio al delantero "charrúa", quien será evaluado en la próxima práctica de fútbol, ya que lleva dos meses sin jugar un partido por los puntos.



Cavani ya parece uno más en el "Mundo Boca": este viernes se paró en la puerta del predio para firmar autógrafos, y fue tendencia por una definición de taco en el entrenamiento del jueves, que fue publicada en un video de prensa del club.



Almirón piensa salir con un esquema 4-3-3, con el "Matador" en el centro del ataque, acompañado por el peruano Luis Advincula por derecha y el "Changuito" Exequiel Zeballos o Valentín Barco en la izquierda.



Para este encuentro pidió estar Alan Varela, más allá de que faltan sólo detalles para que sea jugador del Porto de Portugal a cambio de 9.000.000 de dólares, 3.500.000 más por llegar a objetivos y un 20 por ciento de plusvalía.



Aunque la dirigencia del club europeo lo quiere en forma urgente, Boca solicitará que el miércoles próximo sea su último partido con la azul y oro en La Bombonera.



El que también será evaluado el fin de semana es Marcos Rojo, quien sumó algunos minutos en el Parque Central de Montevideo y está con mucho optimismo en recuperar la titularidad.



El probable equipo de Boca para la revancha es el siguiente: Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Lucas Blondel, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Varela, Cristian Medina; Advíncula, Cavani, Barco o Zeballos.



En tanto, el "Pipa" Benedetto se empezó a mover este viernes en el campo diferenciado del resto, en recuperación de una lesión muscular grado 2 en el gemelo derecho. La idea es no forzarlo hasta el martes próximo, cuando se lo pruebe para saber si estará en condiciones de recibir la citación para el partido.



Este lunes, los socios podrán ingresar desde las 14 al sitio SoySocio.com para reservar su lugar en la revancha con Nacional y el martes a la misma hora lo harán los adherentes, en tanto los abonados a platea no tendrán ningún requisito previo.



Pedido formal a FIFA y AFA

Boca Juniors pidió a la FIFA y la AFA que le liberen un cupo de extranjeros mientras se mantenga el conflicto legal con el colombiano Sebastián Villa, quien envió una carta documento al club para reclamar su libertad de acción tras la determinación de marginarlo del plantel luego de su condena judicial por violencia de género.



Villa no se considera jugador de Boca pese a tener contrato vigente, y así lo hizo saber con su presencia en un entrenamiento de Unión Deportiva Lanzarote, un club de la tercera división de España que dirige el argentino Leonel Gancedo.



La dirigencia de Boca está a la espera de que las federaciones le concedan ese permiso, que no resolverá el conflicto con Villa, pero al menos aportará una solución para el mercado si en un futuro se apunta a la contratación de otro extranjero.



Con las llegadas de los uruguayos Edinson Cavani y Marcelo Saracchi en lugar del paraguayo Oscar Romero y el venezolano Jan Hurtado, Boca llegó a los seis lugares permitidos por AFA.



Los demás son Advíncula (Perú), Bruno Valdez (Paraguay), Miguel Merentiel (Uruguay) y el propio Villa, mientras que los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano no ocupan cupo por tener doble nacionalidad.

Un problema llamado Villa

La dirigencia xeneize, después de la condena a Villa a prisión condicional por haber sido culpable en primera instancia por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas contra su ex pareja Daniel Cortez, tomó la determinación de que el jugador no vuelva a ser convocado hasta tanto no se resolviera esa cuestión legal.



El colombiano viajó a su país luego de una reunión con el Consejo de Fútbol, y a la distancia empezó a reclamar que se sentía marginado. Boca le exigió presentarse a entrenar, el futbolista lo hizo, pero lo tuvieron trabajando en el gimnasio apartado el grupo, por lo que se consideró libre y no volvió a ir al club.



En Boca mantienen la postura inicial de que le brindaron todas las herramientas legales del club y llegarán hasta las últimas consecuencias, sin darle la carta de libertad.



Desde que comenzó el mercado de pases se aguarda una oferta para venderlo, pero más allá de un sondeo de Arabia Saudita, nunca llegó un ofrecimiento formal.



Sebastián Villa llegó a Boca en junio del 2018 en la presidencia de Daniel Angelici y fue adquirido por 3.500.000 dólares por el 70 por ciento de su pase al Deportes Tolima colombiano.