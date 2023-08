DOMINGO 6

CINE

Cine boliviano Puede verse una selección de films de directores bolivianos que retratan la situación del país desde diferentes perspectivas. Jóvenes mineros y brujos ermitaños; burgueses y campesinos; cantores de velorios y pastores evangélicos: pinceladas de un país multicultural. Hoy se proyectará El gran movimiento, de Kiro Russo. En la Bolivia actual, Elder da un paseo de una semana a La Paz junto a sus amigos mineros para exigir la reinstalación de su trabajo. Sin embargo, Elder se enferma repentinamente, lo que le provoca asfixia frecuente y dificultad para respirar después de haber encontrado trabajo en un mercado local.

A las 19, en el Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Abbas Kiarostami Puede verse un ciclo dedicado al consagrado director Iraní. Kiarostami es reconocido por su habilidad para capturar la belleza en lo ordinario, su enfoque minimalista y su atención al detalle. Como cineasta, desafió las convenciones y fronteras del cine, fusionando la realidad y la ficción de maneras innovadoras. Hoy se verá Y la vida continúa. Narra la tragedia humana provocada por el gran terremoto que asoló Guilan, en Irán en 1990. Un director de cine y su hijo deciden, tras el terremoto, visitar el pueblo donde habían rodado la película ¿Donde está la casa de mi amigo?, para saber cómo están los niños actores que participaron en ella.

A las 20, en el Cine York, Juan B. Alberdi 895. Olivos. Gratis.

La Linterna Mágica Se realizan las actividades que nuclean al club de cine internacional exclusivo para chicos de 6 a 12 años. El proyecto brinda 9 funciones al año. En los días previos a cada función, los socios reciben un link para leer una revista digital con textos e ilustraciones originales que los adentran en el mundo de la película del mes. Hoy verán Mi vecino Totoro.

A las 16, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1300.

TEATRO

Artaud sesión teatral Esta obra es el resultado de un intenso trabajo de investigación y creación en torno a la vida y la obra de Antonin Artaud. Un tejido dramatúrgico de textos que emergen de su poesía y de los hechos cruciales de su existencia dan vida a un hombre que atravesó las más profundas experiencias. Actúan: Verónica Vélez, Lis Torres, María Atencio, Florencia Rivero, Melanie Dobrinin y Daniel Acevedo. Idea, dramaturgia de textos, música y dirección: Eduardo Gilio.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Sí o sí Se llevará adelante la feria-festival dirigida a grandes y niñxs, con 40 marcas de diseño del #ColectivoSioSi, con una amplia variedad de juegos, juguetes, libros y ropa. También habrá stands gastronómicos y una programación especial con títeres, maquillaje artístico y muchas sorpresas más para disfrutar en familia.

A las 13, en la Galería de arte Central Newbery, Av. Jorge Newbery 3599. Gratis.

MÚSICA

María Ezquiaga En formato solo set la artista se presenta en vivo junto a Lorena Mayol y Laelectrorural. Hará canciones de su disco Interacción y también otras de Rosal.

A las 20, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $2500.

LUNES 7

TEATRO

Las Moiras Tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Las Moiras pone a dialogar de forma explícita dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del dibuk y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida. Con dramaturgia de Tamara Tenenbaum y dirección de Mariana Chaud. Elenco: Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Florencia Piterman y Fiamma Carranza Macchi.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $4000.

Bienvenide a tu final "La muerte no discrimina y el trabajo nunca se termina... ni en el más allá. Bienvenide a la pasantía a tu destino final, donde podrías hacer hoy lo que dejaste para mañana ¿o no?" Una comedia negra musical para morirse. Actores: Nahuel Adhami, Luján Blaksley, Patricio Garcia Haymes, Ramiro Gelvez, Gaby Genovese y Romina Julieta Ruiz. Dirección: Iñaki Agustin.

A las 20, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $3500.

CINE

Nuestra venganza es ser felices Puede verse el documental de Malena Villarino. Sonia Sánchez nace en Chaco, siendo una adolescente llega a Buenos Aires y es captada por una red de trata. El film nos muestra a través de sus paisajes internos, entrevistas y recursos poéticos, su transformación de prostituta a militante y escritora feminista. En la actualidad lucha por erradicar la explotación sexual. Con la frase “nuestra venganza es ser felices” invita a luchar por un mundo más justo.

A las 14.10, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ARTE

Museo de la discapacidad El Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama se propone entender en profundidad el sentir de las personas con discapacidad, desde un punto de vista cultural, ético y científico, a través de la obra de más de 200 artistas plásticos. Se trata de un espacio multidimensional que se exhibirá en varias sedes de la Argentina. Su valioso patrimonio incluye a decenas de artistas profesionales y de artistas con distintos tipos de discapacidades que se involucraron con el proyecto, creando y donando obras que abarcan todas las expresiones plásticas y visuales.

En la Universidad de Belgrano, Zabala 1837. Gratis.

Gejigeji Puede recorrerse la muestra de Mariela Vita. Es una instalación de sitio específico realizada para esta ocasión, luego de asistir a una residencia en Japón, durante el 2023. Con esta exposición, la artista da continuidad a sus indagaciones alrededor del imaginario gráfico y urbano de la cultura visual japonesa, en esta oportunidad, con acento en el universo de los videojuegos. Con esculturas, pinturas y objetos, Gejigeji confirma las virtudes del desarrollo de la obra instalativa y escultórica de la artista, que avanza hacia una nueva imagen. Más virtualizada y sintética, Vita crea una ingrávida realidad. Curaduría de Carla Barbero.

En Del Infinito, Av. Pte. Quintana 325. Gratis.

MARTES 8

CINE

Amigas en un camino de campo Se estrena la nueva película de Santiago Loza, protagonizada por Eva Bianco y Anabella Bacigalupo y con música de Santiago Motorizado. El film tuvo su premier en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián y luego pasó por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Un pueblo de campo en las montañas, cae una piedra del cielo. Dos amigas salen a buscarla en un día de paseo. El recuerdo de alguien que ya no está. Las despedidas, los encuentros. Los recorridos posibles. El trayecto del día desde que amanece hasta que el sol se apaga. La poesía como hilo conductor.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1200.

Hora cero Mientras se prepara una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el evento entrega una muestra itinerante de su mítica sección nocturna, de cine de género y de culto. Hoy se verá Háblame, de Danny y Michael Philippou.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

A propósito de Duras Se llevará a cabo una muestra integrada por cinco largometrajes basados en obras de la gran escritora francesa. Hoy podrá verse El dolor, de Emmanuel Finkiel. Con Mélanie Thierry, Benoit Magimel, y Benjamin Biolay. El film narra la historia de Marguerite Duras durante la ocupación alemana de Francia. Transcurre el año 1944 y la joven escritora participa activamente en la Resistencia junto con su marido, Robert Antelme. Cuando Robert es deportado por la Gestapo, Marguerite se embarca en una lucha desesperada para conseguir que regrese.

A las 15 y 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1200.

ARTE

El goce de la pintura Al entrar a la sala, y a partir de un recorrido sinuoso que prohíbe la observación directa de las obras, el espectador debe caminar la exposición para encontrar el retrato familiar entero. Los Benmayor, dos generaciones de artistas unidos por la continuidad de una pasión. Cada uno de los caminos presentes en el recorrido exhibe sin jerarquías, la estirpe iconográfica de una familia, donde los trazos, los gestos, las fracturas y los usos del color son puntos sutiles de unión que quizás pasarían desapercibidos si no se encontraran todos juntos en un espacio. Curador: Irene Gelfman.

En Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

ETCÉTERA

Revistas coolturales Dentro del marco de la Feria del Libro de la ciudad de Rosario, se realiza esta mesa con la participación de Pipo Lernoud, Alfredo Rosso y Martín Pérez, que charlarán sobre sus experiencias en revistas, desde El expreso imaginario hasta La mano. Coordina Federico Fritschi.

A las 19, en el Auditorio Gorodischer, Centro Cultural Fontanarrosa, San Martín 1080, Rosario. Gratis.

Pila de libros Grabación en vivo de este podcast, en el que Nacho Damiano y Julieta Venegas comparten recomendaciones de lecturas y mucho más.

A las 19, en la Biblioteca del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

MIÉRCOLES 9

ETCÉTERA

Ficciones reales Se presenta una muestra que promueve la reflexión sobre temas urgentes para la agenda global, como los ecofeminismos, las fake news, las narrativas políticas y las democracias. Así contribuye a crear una cartografía global que durante el año recorrerá más de 70 ciudades con más de 400 artistas de todo el mundo. Colectivos de Argentina, España, Alemania, República Checa, Chile, México, Francia, Perú e Italia buscan contribuir a la reflexión sobre los relatos y su presunción de neutralidad. Entre los convocados se encuentran Marta Minujín, Antoni Muntadas, Roberto Jacoby, Harun Farocki y Tucumán Arde.

Hasta el 29 de octubre, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Residencias Malba La escritora española Elena Medel será entrevistada en la biblioteca del Museo por la periodista Ivana Romero.

A las 19, en el Museo de Are Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Jimena Croceri en La Guadaña Guadalupe Fernández entrevista a diversxs artistas experimentales, visuales y sonorxs. La entrevistada de hoy forma parte de lxs artistas participantes en la 2da Bienal de Escuchar.

A las 18, en el Centro de Arte Sonoro, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Guillo Espel El músico lleva adelante su primera audición en Buenos Aires de su Concierto para Trompeta y Orquesta, dentro del ciclo de conciertos de la temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica Nacional.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Coiffeur Luego de cuatro años de su última presentación en Buenos Aires, Coiffeur vuelve con su guitarra para repasar todos sus clásicos y adelantar algunas canciones del nuevo material que está preparando.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $4000.

CINE

Invisibles Se estrena la ópera prima de Ana Paula Rosillo, que gira en torno al veganismo y el problema del consumo animal desde diferentes dimensiones. Se trata de un documental que problematiza no sólo el veganismo sino la política ambiental, los derechos animales y la alimentación basada en plantas. A lo largo del largometraje se escuchan cuatro microrrelatos corales de activistas que ofrecen evidencia real y científica. Cambio climático, deforestación, extinción, uso de especies y proliferación de virus.

A las 19.20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

Controlate Begonia Recién llegada al país, Begonia se encuentra con el gran amor de su vida. Juntos se sumergen en un viaje por los recuerdos más románticos, disparatados y revolucionarios que atravesaron su juventud. Esta función de la obra de Florencia Aroldi, dirigida por Walter Ferreyra Ramos y protagonizada por Alejandra Maidana y Roberto Cortizo Petraglia, forma parte del ciclo gratuito +Teatro2023. Las entradas se pueden reservar a través de fundacionsagai.org o Alternativa Teatral.

A las 20, en la sala Hugo Arana de la Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

JUEVES 10

TEATRO

Precoz Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los contienen: observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan con el mundo de un modo torpe. Bordeando los límites del amor insano, la soledad y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Precoz está basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega e interpretada por Valeria Lois y Tomás Wicz.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $4000.

MÚSICA

Francisco Bochatón El líder de Peligrosos Gorriones realizará un show íntimo y con piano para homenajear su disco Cazuela, su debut como solista, editado originalmente en 1999. Lo acompaña Matías Mango.

A las 23, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $3000.

El Robot Bajo El Agua Con la edición del disco El lado velado, la banda de Nicolás Kramer conformó un quinteto con el cual sigue presentándose en vivo, integrado por Norman McLoughlin en bajo y programaciones, Marcelo Borrello en teclados y voces, Li Francucci en guitarra y voces y Alejandro Allall en batería. Esta formación trajo nuevas sonoridades, estructuras de canción autónoma distintas a la tradición de tracks sin silencio ni interrupciones que dieron identidad a sus discos anteriores. Esta noche el grupo se presentará junto a Atrás Hay Truenos.

A las 21, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $3000.

ETCÉTERA

Diego Muzzio El autor de las novelas El ojo de Goliat y Las esferas invisibles, entre otros libros, conversa con el escritor y periodista Martín E. Graziano.

A las 18, en Club Fulgor, Loyola 828. Gratis.

ARTE

Marea alta Se inaugura la mega instalación con proyecciones, proyecto que aúna las video proyecciones de la artista Margarita Bali con las esculturas oceánicas de Claudia Aranovich en una exhibición inmersiva interdisciplinaria, con música de Gabriel Gendin. Marea Alta + Zona Hadal es una nueva versión ampliada de una gigantesca instalación artística que hicieran hace diez años para un festival electrónico.

Hasta el 16 de septiembre, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438. Gratis.

Ferrari guiado Se realiza una visita guiada por la muestra Recurrencias, de León Ferrari, a cargo de su curadora, Cecilia Rabossi. La muestra se exhibe en el Bellas Artes hasta el sábado 12.

A las 18, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Gratis.

VIERNES 11

TEATRO

Ricardo III Después de 30 años de guerra civil entre los Lancaster y los York, finalmente los York ganan el trono. Los que perdieron quieren venganza y los que ganaron quieren mantenerse en el poder. Ricardo III: Shakespeare otra vez, narra una historia sobre el poder, la ambición desmedida y la capacidad que tiene la humanidad de sobrevivir, adaptarse y manipular a otros. Cinco actores intentan contar su historia descubriendo cuánto de tragedia y de comedia pueden coexistir en este clásico universal. Actúan Luciana Cervera Novo, Pablo Goldberg, Ema Mires, Ezequiel Olazar y Natalia Pascale. Con dirección de Analía Mayta.

A las 22.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $3000.

Tu escena no es la mía Dos historias distintas y un final que las une. Un músico que enviudó recientemente se relaciona con una vecina que curiosea por su ventana. Un director de teatro que espera a una actriz para conversar sobre su nuevo proyecto. Planes entusiastas que proyectan un futuro próximo mientras la nostalgia del pasado asoma a cada instante. Pero la sonrisa siempre acompaña. Actúan: Mercedes Fraile, Daniel Goglino, Gabriela Izcovich, Mauricio Minetti. Dirige Gabriela Izcovich.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $3000.

Les reyes Esta es una farsa trágica casi isabelina. Dos monarcas desquiciadxs se debaten la corona en un idioma extraño. Dos cuerpos virtuosos y excesivos se visten de realeza para poner en sincronía la tragedia de venganza, el humor y el delirio. Morfi chatarra, ornamentos, lujos y duelos bailados son parte de los protocolos, ritos y ceremonias de este remix del 1700 colmado de estrategias fatales. Un cocoliche de “divinidades en la tierra” que revela la siempre exótica miseria de quienes detentan el poder. Actores: Mechi Beno Mendizábal, Damián Mai. Dirección: Felipe Saade.

A las 21, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $3000.

ARTE

Extrañeza Puede recorrerse la nueva muestra de Ricardo Taca Oliva. Dice el artista al respecto: “Una pintura que sea 'litoral', borde, margen, ladeando una incomprensión. En palabras de Clarice Lispector: prefiero lo atractivo, me cansa menos, me arrastra más, me delimita y me contorna. Esta instalación es un ensayo, una conjetura sobre la circulación por los bordes del monte misionero. Una pregunta abierta acerca del monte, ese lugar extra, ese lugar fuera de lugar: revelación, ¿epifanía?”

En Galería Van Riel, Juncal 790. Gratis.

ETCÉTERA

Trash creator El Choque Urbano presenta un emocionante working progress que sumerge al espectador en una experiencia única de música y baile. En este formato de improvisación, cuatro talentosos músicos se unen en un escenario en 360 grados, generando atmósferas sonoras bailables mediante la fusión de elementos reciclados, percusión corporal, sintetizadores y percusión analógica y electrónica. En Trash Creator no hay dirección ni señas preestablecidas, lo que permite que la magia de la improvisación se desate plenamente.

A las 20, en Maquinal, Dr. Tomas Manuel de Anchorena 364. Entrada: $2500.

SÁBADO 12

TEATRO

Canning Aimé regresa a la patria chica cargando sobre sus espaldas un desamor y dos hijos coreanos adolescentes. En Canning la recibe su padre, un gaucho de los últimos de su clase, cuya tierra se ve amenazada por el avance de varios emprendimientos inmobiliarios. Bartolo, el rufián, presiona a la familia en nombre de un grupo inversor dispuesto a arrasar con todo mediante la crueldad. La “pulpería Canning” se convierte así en botín de guerra pero, también, en escenario de una resistencia épica, narrada en clave de violencia y humor. Dramaturgia y dirección: Ignacio Apolo. Actúan: Anahí Ribeiro, y Rodolfo Machado, entre otros.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $3000.

Valeria y los pájaros Valeria, una mujer entrando en la madurez, ha creado un micro mundo personal, dedicándose a escuchar a sus pájaros, como forma de vida, de compañía para escaparse de la jungla, en su salita de estar. "Sé lo que quiero, por eso soy feliz", le responde en un momento a Amelia cuando trata de forzarla a que viva. Valeria está más viva que muchos, ha encontrado una forma de supervivencia en un mundo hostil, donde aquellos que queremos se van, y la memoria es la única herramienta que tenemos para mantenerlos vivos. De José Sanchis Sinisterra, con Pepa Luna.

A las 19.30, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $3.500.

Los agravios La Vivi es madre soltera y se dedica a las tareas que exige el campo en la llanura bonaerense. Cuando el trabajo se lo impide su hija queda al cuidado de Cuqui, su amigo, que ofrece sus servicios de niñero. Sin embargo, un imprevisto desata un agravio que pone en peligro la armonía de sus vínculos. La dificultad de pedir perdón o de perdonar pondrá en riesgo la reconciliación entre gente que se quiere y se necesita. Dirige Darío Levin. Con Yanina Frankel y Ezequiel García Faura.

A las 20, en Animal Teatro, Castro 561. Entrada: $2500.

Todo lo que desaparece Se estrena la obra de David Señoran, con la muerte como hilo conductor. La muerte de cada día, de cada vínculo, de cada deseo, de cada pensamiento, de cada ilusión. Aquellas que solo dejan lugar para las evocaciones e imponen a la memoria el terrible compromiso de sujetar los lazos que unen a lo que comienza a dejar de existir.

A las 21, en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272. Entrada: $3000.

ETCÉTERA

99 Naturalezas muertas Se presenta el libro de poemas de Sanatigo Loza. Leen y presentan Vanina Colagiovanni, Laura Wittner, Gimena Bilbao, Valeria Lois, Nora Lezano y Lisandro Rodríguez.

A las 17, en Estudio Los Vidrios, Donado 2348. Gratis.

MÚSICA

Ciclo antiguo El ciclo de música Impulsos propone acercar al oyente el caleidoscopio sonoro entre los siglos XVI a XIX, el apolíneo renacimiento, el dionisíaco barroco, hasta las sonoridades del clasicismo. Hoy será el turno del ensamble La Sambuca, que realizará un programa dedicado a la obra de Don Paolo da Firenze que articula el paso del medioevo al renacimiento. Alegorías, miniaturas teatrales, burlas satíricas, escenas de amor y celos se desarrollan de manera magistral a través de sus madrigales, baladas y danzas.

A las 19, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $1700.

