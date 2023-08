La centroizquierda tendrá una opción en las Paso la semana que viene con el Frente Amplio por la Soberanía: el socialista Eduardo Di Pollina encabeza la lista para la Cámara de Diputados de la Nación. El espacio integrado por el Frente Social y Popular, Bases del Partido Socialista, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Pares, SI, el sector Alfonsinista Auténtico de la UCR, entre otros, inscribió una nómina que encabeza el ex presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, secundado por otra ex legisladora provincial, Verónica Benas. En una entrevista exclusiva con Rosario/12, Di Pollina explicó que este espacio busca representar a los desencantados con la incorporación del Frente Progresista a la coalición opositora de Unidos para Cambiar Santa Fe y dar una verdadera opción socialista para la Cámara baja nacional. Al mismo tiempo, reconoció que si bien no se manifestarán en estas primarias, llegado el momento de las generales se inclinarán por uno de los candidatos presidenciales que represente el campo nacional y popular. Además, adelantó que su prioridad en el Congreso será “defender los derechos del pueblo” y trabajar en temas urgentes como el medio ambiente, la vivienda y la lucha contra el narcotráfico. Sobre este último punto, consideró necesario poner el debate de la legalización de las drogas sobre la mesa para encontrar soluciones.

-¿A quiénes busca representar este espacio que lo tiene como primero en la lista?

-Buscamos representar a ese electorado que alguna vez acompañó al Frente Progresista, el que llevó al socialismo al gobierno de Rosario durante casi 30 años y que también acompañó en las tres gobernaciones de Santa Fe del Frente Progresista. Nuestros máximos referente siempre han sido Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner. Entendemos que con esta migración de varios sectores del socialismo a la alianza con Juntos por el Cambio ha quedado vacante ese electorado y es al que convocamos y le damos respuesta desde el Frente Amplio por la Soberanía. Tenemos la responsabilidad de encabezar la lista propuesta por todas las organizaciones que integran al Frente Amplio por la Soberanía y aspiramos justamente a ocupar varias bancas en el Congreso de la Nación representando al Frente. Siendo la antítesis del sector que migró hacia la derecha, siempre hemos levantado bien alto las banderas del Partido Socialista, la defensa del pueblo trabajador, de las mayorías nacionales y de la Nación argentina.

-Más allá de la identificación propia que tiene el partido, ¿considera que el socialismo es antiperonista?

-Nuestro partido nunca fue antiperonista. Nosotros comenzamos militando en el Partido Socialista Popular, el cual ha acompañado en muchas ocasiones al Partido Justicialista en otras épocas de la historia argentina y entendemos que eso sigue vigente porque el peronismo es uno de los partidos que representa al campo nacional y popular.

-¿Como espacio acompañan a algún candidato presidencial?

-Durante estas primarias no nos vamos a manifestar en favor de ningún candidato. Vamos a respetar que cada partido haga su proceso electoral, que resuelva sus candidaturas. Posteriormente, por supuesto, vamos a discutir a quién vamos a apoyar en la candidatura a Presidente de la Nación porque se juega el futuro del país, el bienestar de todos los argentinos. Y por supuesto, vamos a estar, como siempre lo estuvimos, parados en el campo nacional y popular. Y vamos a apoyar al candidato que pueda derrotar a la derecha conservadora que propone volver al neoliberalismo.

-¿Cuáles considera que son las prioridades que debería atender hoy el Congreso Nacional?

-Estamos escuchando con total claridad que quienes representan estos sectores de la derecha conservadora, que no son ni más ni menos que la vieja oligarquía argentina representada en estas corporaciones económicas, están diciendo que en caso de llegar al gobierno van a avanzar sobre los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados, que van a privatizar la salud pública, que van a privatizar la educación, entre otras tantas propuestas que tienen y lo dicen abierta y descaradamente. Ponen en tela de juicio la cuestión de los derechos del pueblo argentino y nunca cuestionan los subsidios que tienen las grandes empresas ni la evasión de impuestos, el lavado de dinero. Ante esto, nuestra prioridad es estar ahí para defender los derechos del pueblo argentino, los derechos conquistados, porque nunca los derechos son definitivos, no son permanentes y por eso hay que defenderlos. Esa va a ser nuestra tarea y, por supuesto, vamos a trabajar por conquistar nuevos derechos. Hay un tema fundamental que es el medio ambiente. Es una materia en la que vamos a trabajar de una manera importante. También vamos a trabajar sobre el derecho a la vivienda, porque la Argentina vive una crisis muy profunda en ese tema, fundamentalmente con aquellas familias que tienen que alquilar. Hay una ley de alquileres que hay que revisar profundamente, que no da respuesta en absoluto a todas las familias que no tienen vivienda propia y tienen que pagar un alquiler. Además, vamos a avanzar en un tema que nos viene preocupando mucho y que es el flagelo del narcotráfico. Es justamente el fracaso de estas políticas que se iniciaron en Estados Unidos, con el título de guerra contra el narcotráfico, que fueron impulsadas en los foros internacionales y presionaron para que haya convenios internacionales para desarrollar estas políticas represivas. Entendemos que no ha dado resultado alguno en 60 años, en ningún país del mundo. Todo lo contrario, el narcotráfico ha crecido. ¿Y qué dicen los principales candidatos al gobierno de la provincia y a la presidencia? Más de lo mismo: más gendarmes, más policía, más armas. Hasta inclusive hay planteos de que desembarque el ejército para combatir el narcotráfico. Todas esas fórmulas fracasaron. Basta con ver los ejemplos de Brasil, Colombia y México. Hay una mano de obra que termina muerta o encarcelada, pero atrás de todo esto hay grandes grupos económicos que por supuesto hacen negocios multimillonarios blanqueando el dinero en circuitos comerciales legales o enviándolo a paraísos fiscales.

-¿Y ante esa situación qué proponen desde su espacio?

-La única manera de empezar a recorrer un camino, a poner el tema claramente sobre la mesa es con una política de Estado que tiene que estar compuesta por gente idónea en materia de salud pública, acción social, seguridad y, por supuesto, económica. Hay que mirar los ejemplos positivos que hay en Uruguay, que legalizó la marihuana, que disminuyó un 40% el narcotráfico, que además tiene un plan de salud para la recuperación de la gente que consume sustancias, que las venden las farmacias privadas con un fuertísimo control del Estado, como asimismo la producción, el traslado y proveer la marihuana a las diferentes farmacias por parte de laboratorios, pero siempre monitoreado por parte del Estado. Los resultados han sido muy buenos. Muchos preguntan si eso nos lleva a un incentivo del crecimiento del consumo y los resultados también en Uruguay reflejan que no solamente decreció el consumo, sino que se amesetó. Hay países del norte de Europa que están recorriendo el mismo camino y los resultados comienzan a ser muy positivos. Por supuesto que es un tema muy complejo, que no es lo deseable, pero es lo único que nosotros podemos empezar a discutir en este momento porque es poner el tema arriba de la mesa, con responsabilidad. Insisto, esto tiene que ser una política de Estado donde haya un compromiso de todos los sectores, de todos los partidos políticos y gobierne quien gobierne tiene que asumir el compromiso de llevarlo adelante. Por eso, entendemos que el camino de la legalización de la droga es un tema que lo tenemos que discutir porque es, por lo menos por ahora, la posibilidad de empezar a neutralizar este flagelo, toda esta violencia y todo lo que está padeciendo el pueblo y la sociedad argentina.