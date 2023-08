El Municipio de La Plata inició la construcción de un skatepark olímpico dentro del predio. Ante la falta de información y estudios de impacto ambiental, los vecinos se organizaron para solicitar su detención.



“Hace aproximadamente quince días que empezaron a cercar la zona con una media sombra. No había información en los vecinos, solo que se empezó a ver que comenzaba una construcción. Empezamos a averiguar ahí mismo con las personas que están en la república, los empleados, y nos comentaron que se iba a hacer esta pista de skate”, explicó Amalia Zille. Es una vecina de Gonnet que forma parte de “La repu no se toca”, un grupo de facebook con más de diez años de historia y siete mil miembros. Allí arrancó la campaña para detener el proyecto del Municipio de La Plata de construir un skatepark olímpico dentro del predio. Se trata de otra construcción de gran magnitud dentro de la República de los Niños que no respeta la normativa relativa a los Monumentos Históricos Nacionales ni tiene en cuenta su impacto ambiental.

Desde 2001 la República de los Niños es reconocida por la ley 25.550 como Monumento Histórico Nacional. El primer movimiento de los vecinos agrupados en “La repu no se toca” fue consultar a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos sobre la legalidad del proyecto y la respuesta fue rápida. El pasado 2 de agosto la presidenta de la comisión, Mónica Susana Capano, elevó una nota al Intendente de La Plata, Julio Garro, “manifestando su preocupación” y solicitando la detención de la obra hasta tanto se presente la documentación necesaria para que la comisión evalúe la viabilidad del skatepark.

El posible impacto ambiental de la construcción también preocupa a los vecinos. La instalación del skatepark olímpico implica la tala de decenas de árboles, una acción que ya comenzó, y la construcción de una amplia estructura de hormigón armado sobre el arroyo entubado Don Carlos. Amalia Zille explicó que desde la agrupación están “pidiendo la intervención de la Dirección Provincial de Hidráulica” porque es una zona con riesgos de inundación y la elaboración de un estudio de impacto ambiental.

Al día de la fecha, el municipio no dio respuesta a los reclamos de los vecinos ni brindó información detallada sobre el proyecto, que sigue en proceso a pesar de la intimación de la Comisión de Monumentos Históricos. ”El problema que tenemos acá en La Plata es que el intendente y el poder político considera que los bienes públicos son en realidad de uso privado, entonces lo consideran propio”, afirmó Amalia Zille.

El sábado pasado los vecinos agrupados se reunieron en una asamblea dentro de la República de los Niños y definieron sus pasos a seguir. Iniciarán una Acción de Amparo para que se detengan las obras. Además, solicitarán al Intendente Julio Garro que traslade el proyecto a otro predio más adecuado. Por último, planifican movilizarse luego de las PASO. “La agrupación de vecinos no es partidaria, es multitudinaria, nos movilizamos porque es nuestro espacio y queremos cuidarlo. Vamos a esperar hasta después de las elecciones para que no se entienda como un acto de campaña”, concluyó Amalia Zille.