Hace 10 años la ciudad se estremecía, una explosión la conmovía. Ayer, exactamente a las 9.38, esa misma sensación volvió a sentirse en la cuadra de Salta 2141, en el momento en el que sonaron las sirenas de las unidades de los Bomberos Zapadores y Voluntarios, en el acto en el que se evocó a las 22 víctimas de la explosión. Hubo lágrimas, abrazos, palabras y canciones para recordar a quienes murieron en la peor tragedia en la historia de la ciudad. En una pantalla, en el escenario, los rostros de los 22 fallecidos. Abajo sus familiares que nucleados en la Asociación Salta 2141, organizaron el acto de memoria, y por primera vez, a un costado, no ya un baldío donde estuvieron las torres, sino las obras en construcción del Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música. Fabiana Nissoria leyó los nombres de las 22 víctimas de la tragedia y como respuesta el “Presente” por parte de cada uno de los asistentes al acto. Se evocó así a Teresita Babini, Federico Balseiro, Florencia Caterina, Eraselli Clides Ceresole, Luisina Contribunale, María Esther Cuesta, Lydia D’Avolio, María Emilia Elías, Maximiliano Fornarese, Débora Gianángelo, Santiago Laguía, Beatriz López, Carlos López, Estefanía Magaz, Adriana Mattaloni, Soledad Ulián Medina, Hugo Montefusco, Domingo Oliva, Juan Natalio Pennicce, Roberto Daniel Perucchi, Ana Rizzo y Maximiliano Vesco. Eleonora López habló en nombre de los familiares. Dijo que era “un aniversario especial”, aludió al “drama” y que una parte de cada familiar “quedó bajo los escombros”. Enfatizó que “todo costó mucho esfuerzo” para aludir al “fuego, los escombros, el silencio, la tristeza de no hallar con vida a nuestros familiares”. Historió luego los pasos desde la decisión de la expropiación del terreno, al presente con la obra iniciada y recordó al ex gobernador Miguel Lifschitz, y mencionó a Omar Perotti que continuó la decisión. Indicó que “la justicia se rió de nosotros con un resultado increíble, con 22 fallecidos y un gasista preso. Vivimos un juicio traumático. Tuvimos que ver y escuchar barbaridades de los abogados de los culpables. Donde la cantidad de testimonios no les alcanzó a los tres jueces para condenar a todos los culpables”. Finalmente pidió “justicia por Salta 2141”.