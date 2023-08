Alejo Veliz partió hacia Londres, para convertirse en el nuevo refuerzo del Tottenham. Antes de abordar el avión en Ezeiza, declaró que le pidió a Francesco Lo Celso, jugador de Central, el teléfono de su hermano Gio. “Le pregunté un par de cosas y me dijo que voy a tener su apoyo y que me está esperando", dijo el ahora exgoleador canaya. "Todavía falta lo más importante que es la firma, pero estoy muy contento por esta oportunidad. Quiero agradecer a Central y a los hinchas porque no tuve tiempo de despedirme, surgió todo muy rápido". Tottenham, que además de Lo Celso tiene al Cuti Romero, pagó 17 millones de dólares más un bono verde de 6 millones y una plusvalía de 10 por ciento en caso de una futura venta.