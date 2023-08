Una empresa agroexportadora deberá pagar a la AFIP una multa de más de 2000 millones de pesos por realizar operaciones con contratos de dólar futuro sin poder justificar la adquisición del derivado financiero. Se trata de una firma que “no pudo justificar la adquisición de ese derivado financiero durante 2015 y que le permitió obtener ganancias millonarias con la devaluación registrada a fines de ese año tras la asunción de Mauricio Macri como presidente”, indicaron desde AFIP. Por no haber podido demostrar con documentación que las operaciones no hayan tenido un fin especulativo, la DGI determinó que “correspondía gravar las utilidades obtenidas” y de esta manera, “se realizaron ajustes por el mencionado Impuesto Extraordinario, intereses y multas por más de 2000 millones de pesos”, señalaron. El organismo no informó el nombre de la empresa, pero indicó que se trata de un grupo internacional.