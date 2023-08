Después de que varios medios publicaran la noticia de que había muerto, el cantante español José Luis Perales desmintió la noticia y aseguró que está "más vivo que nunca y más feliz que nunca".

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos por marcharnos pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España", dice Perales en el video que publicó este lunes.

"Un abrazo muy muy fuertr para todos y gracias a los que han intentado saber si era verdad esta cosa", cierra.

Alrededor de las 17 de este lunes, varios portales de noticias, la mayoría latinoamericanos, publicaron la noticia de que el cantautor español había muerto, supuestamente de un infarto al miocardio.

Sin embargo, poco después, un periodista de Agencia EFE se encargó de avisar en redes sociales que Perales se encontraba "perfectamente cenando con su familia" y que habían confirmado la información con dos fuentes cercanas.

Minutos después, el propio Perales publicó el video en sus cuentas oficiales.

