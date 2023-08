Cines

BARBIE

Con Margot Robbie y Ryan Gosling. Dir: Greta Gerwig. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.40, 19.00, 20.15, 22.00, 22.50 hs. Sub: 22.00 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 14.00, 16.50, 19.20, 22.00 hs. Cas: 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.40, 16.50, 17.20, 18.30, 19.20, 19.50, 21.20, 22.00, 22.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.00, 17.00, 18.40, 19.30, 22.00 hs. Sub: 21.20 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 12.20*, 14.00, 14.25, 14.45, 16.15, 16.35, 17.00, 17.20, 18.50, 19.10, 19.35**, 21.35, 21.55, 22.15 hs. Sub: 12.30*, 15.05, 17.35, 19.35***, 20.10, 22.30, 22.45 hs. (*Solo sáb y dom) (**Cancelada hoy) (***Solo hoy)

EL EXORCISMO DEL DEMONIO

Con Dave Davis y Lynn Cohen. Dir: Keith Thomas. ATP c/res.

Nuevo Monumental: Cas: 22.45 hs.

ELEMENTOS

Animación. Dir: Peter Sohn. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 13.30, 16.10, 19.00, 22.00 hs. Cas: 15.00, 17.30 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 15.10, 17.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.45, 19.10 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.00, 14.10, 16.30, 16.50, 19.05 hs. (*Solo sáb y dom)

FRAGMENTADA

Con Jazmin Stuart y Cesar Bordon. Dir: Facundo Escudero Salinas.

Hoyts: Cas. 15.00, 20.30 hs.

HAZME EL FAVOR

Con Jennifer Lawrence y Andrew Barth. Dir: Gene Stupnitsky. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.40, 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 20.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 20.10, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 14.50, 19.40 hs. Sub: 17.15, 22.05 hs.

KRAKENS Y SIRENAS: CONOCE A LOS GILLMAN

Animación. Dir: Kirk DeMicco. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.15 hs.

Showcase: Cas: 12.05*, 14.10 hs. (*Solo sáb y dom)

LA NOCHE DEL DEMONIO: LA PUERTA ROJA

Con Patrick Wilson y Ty Simpkins. Dir: Patrick Wilson. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 22.10 hs.

MAMAMOO: MY CON THE MOVIE

Concierto. Dir: Lim Jae-kyung. ATP.

Cinépolis: Sub: Hoy, a las 19.45 hs.

Hoyts: Sub: Hoy y mié sáb 12, a las 22 hs.

Showcase: Sub: Hoy, a las 19.45 hs.

MANSIÓN EMBRUJADA

Con Lakeith Stanfield y Rosario Dawson. Dir: Justin Simien. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 13.30* hs. 2D Cas: 15.45, 17.20 hs. (*Solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 12.20, 17.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20, 20.15 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.40, 19.20*, 22.25 hs. (*Cancelada hoy)

MEGALODÓN 2: EL GRAN ABISMO

Con Jason Statham y Sienna Guillory. Dir: Ben Wheatley. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.20, 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 20.10, 22.50 hs.

Hoyts: Cas: 12.10, 13.20, 14.00, 14.40, 16.00, 17.10, 18.40, 19.45, 21.40, 22.20, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 21.35, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 17.10, 19.25, 22.00 hs. Sub: 14.05, 16.45, 19.45, 22.20 hs.

MISIÓN IMPOSIBLE 7: SENTENCIA MORTAL - PARTE 1

Con Tom Cruise y Rebecca Ferguson. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 16.00 hs.

Showcase: Cas: 15.35 hs. Sub: 19.00, 22.25 hs.

OPPENHEIMER

Con Cillian Murphy y Emily Blunt. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.50, 19.50 hs.

Cinépolis: Sub: 22.30* hs. (*Solo hoy)

Hoyts: Cas: 13.50, 18.00, 22.50 hs. Sub: 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.15 hs.

Showcase: Sub: 15.00, 15.20, 18.35, 19.00, 21.30, 22.10, 22.35 hs.

SPIDER-MAN: A TRAVÉS DEL SPIDER-VERSO

Animación. Director: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 17.20 hs.

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA

Hoyts: Cas: 12.00 hs.

THE FIRST SLAM DUNK

Animación. Director: Takehiko Inoue. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: Dom 9, a las 17 hs. Sub: Hoy, a las 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 17.00, 20.00 hs.

Showcase: Sub: 19.30 hs.

TRANSFORMERS: EL DESPERTAR DE LAS BESTIAS

Con Anthony Ramos y Joby Harold. Dir: Steven Caple Jr. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 16.30 hs.

Música

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Cuarteto Karê. El grupo presenta su quinto material discográfico llamado “Kuña Purahei”. Vie 11, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Los Extranjeros. La histórica banda rosarina celebra sus 25 años de historia. Hoy, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Mara Barros. La corista de Joaquín Sabina presentará su nuevo álbum, “Me nace el corazón”, junto a los éxitos que interpreta con el músico español. Jue 17, a las 21 hs.

Ángela Leiva. Una de las principales referentes de la movida tropical regresa a Rosario en el marco de "Amor Prohibido Tour". Vie 25, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Marta Flores y Lili Venerucci. Show al son de los ritmos cubanos, el jazz y tangos para enamorarse. Vie 11, a las 21 hs.

Ciclo Encuentros. Shows en vivo de Charly Samamé, Dúo Rubén Gómez y Julián Cicerchia y Guillermo Tello. Sáb 12, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Pedro Capó. El vocalista oriundo de Puerto Rico arriba a la ciudad para interpretar las canciones de "La Neta", su flamante LP. Vie 11, a las 20 hs.

Duratierra. La banda llega a Rosario para presentar su cuarto álbum, “La fuerza”. Sáb 19, a las 21 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Illia 1750.

Peña de Cantores. Presentación de Fernando Sauro y Santiago Padilla, acompañados por los guitarristas Agustin Priotto y Valentin Cosso. Vie 11, a las 21 hs.

Fueye Solo. En esta ocasión, se presentan lxs bandoneonistas Lucía Coggiola y Gerónimo García Nestares. Sáb 12, a las 21 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

Jazz Corner. Nueva edición del ciclo de jazz contemporaneo con la presentación del octeto Leonardo Piantino y sus Ratas Calientes. Vie 11, a las 20.30 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Av. Circunvalación y Battle y Ordoñez.

Lit Killah. El freestyler, rapero y trapero Mauro Monzón llega a la ciudad. Vie 11, a las 21 hs.

COMPLEJO FOREST

Brown 3198.

Sergio Torres. Junto a DJ Gula, 1000.ton y Grupo Cali, el cantante se preparan para una noche plagada de la mejor cumbia. Vie 11, a las 22 hs

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

The End. La banda tributo a Pink Floyd celebra el 50 aniversario del lanzamiento de The Dark Side of the Moon. Vie 11, a las 20.30 hs.

Versatile Orchestra. La orquesta de 20 músicos presenta “Universo García. Una fusión sinfónica de sus grandes éxitos”, show que propone recorrer los principales temas de Charly. Vie 25, a las 21 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Amor entre mujeres: Ayelén Beker. Recital gratuito en el marco de la muestra Del '83. Generación Democracia. Mañana, a las 19.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Bersuit Vergarabat. El grupo viene a festejar los 25 años de "Libertinaje", uno de sus discos más emblemáticos. Vie 12, a las 21 hs.

Ritual 87. Micky Rodríguez, Chuqui De Ipola y Dani Buira llegan a la ciudad con las versiones originales de los mejores clásicos piojosos. Sáb 19, a las 20 hs.

El mato a un policía motorizado. La banda de indie rock platense llega a la ciudad. Mié 23, a las 20 hs.

PARAPHERNALIA.

Rioja 1070.

Eduardo Elia, solo piano, solo jazz. Vie 11, a las 21.30.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Guitarras hermanas. Triple presentación a cargo de Naiguet dúo, Omar Vargas y Carlos Aguirre Sexteto. Hoy, a las 20 hs.

Graffiti. Presentación de la legendaria banda de rock argentina formada a mediados de 1985 por Eduardo Carbí y Ariel Pozzo. Mañana, a las 20 hs.

Vox Dei. Show especial con Willy Quiroga para celebrar los 50 años de "La Biblia" y recorrer lo mejor de su carrera. Vie 18, a las 21 hs.

La Sinfónica Rock. Homenaje sinfónico a Charly García con la dirección y los arreglos del maestro Mario Esteban. Sáb 19, a las 20.30 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Señora de rojo sobre fondo gris. Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Obra de Miguel Delibes con la actuación de José Sacristán. Sáb 19, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Inmaduros. Obra protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti sobre dos amigos que conocen a cuatro mujeres que les van a hacer descubrir el lugar central que lo femenino ha tenido en sus vidas. Dir: Mauricio Dayub. Vie 11 y sáb 12, a las 20.30 y 22.45 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Sáb de ago, a las 21 hs.

CLUB ATLÉTICO PROVINCIAL

Bv. 27 de Febrero 2672.

Messi10 by Cirque Du Soleil. Obra circense que combina acrobacias de primer nivel con animación audiovisual y vídeos de momentos míticos de Leo Messi en el campo, así como imágenes exclusivas rodadas especialmente para el show. Del 16 al 21 de ago.

DEL RAYO

Salta 2991.

Buenos Días Señorita Lelia. ¿Cómo podemos evitar que un niño se convierta en un monstruo? Ensayo teatral y poético escrito y dirigido por Aldo El-Jatib. Vie de ago, a las 21 hs.

Germinal Presidente. Germinal Terrakius presenta la propuesta del Movimiento Coyotista para las próximas elecciones. Actuación y Dirección: Miguel Franchi. Sáb 12, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Comer, pensar, amar. Darío Sztajnszrajber y Soledad Barrutti presentan un diálogo performático que propone cuentos, reflexiones, emociones y música. Mañana, a las 20.30 hs.

La Cenicienta. Primer infantil adaptado al musical por Nora González Pozzi allá por el año 1995. Distinguido con el premio “Estrella de Mar” como “Mejor Infantil”. Sáb 12, a las 15.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

La Prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo, Aterradas por la inseguridad reinante. Obra de Claudio Gotbeter. Dir: Luciano Di Pietro. Dom de ago, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

El Gran Circo Argentino. Obra teatral que relata las desventuras de un circo familiar, fundado hace 40 años, que atraviesa su peor crisis económica. Autoría y dirección: Felipe Haidar. Jue y dom de ago, a las 20 hs. Vie y sáb, a las 21 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Mau Mau, o la tercera parte de la noche. Obra de Santiago Loza sobre el brillo de una época y su decadencia. Con Nené Pedretti y Mariela Romero. Dir: Gustavo Maffei. Vie de ago, a las 21 hs.

Trastorno. Visión desaforada de la tragedia de Florencio Sánchez, donde la identidad fracturada es la piedra de toque de un drama metafísico existencial que va avanzando hacia una revelación devastadora. Dir: Hugo Cardozo. Sáb de ago, a las 20 hs.

Un niño asustado. Obra de Rody Bertol dividida en ocho fragmentos que recorren los pequeños mundos que tiene cada uno de los protagonistas. Con Gustavo Di Pinto y Santiago Pereiro. Dom de ago, a las 19 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Pablo Picotto. El humorista presenta "Tiempos Modernos", un espectáculo que surge de una situación cotidiana, cuando un niño pregunta: ¿Como era tu infancia? Vie 11, a las 21 hs.

Mati Spano. Uno de los tiktokers más grandes de habla hispana continúa revolucionado la creación de contenidos con un nuevo show que propone entretenimiento disruptivo y la complicidad de la audiencia. Dom 20, a las 15 hs.