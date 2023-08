En épocas de elecciones son habituales los grandes anuncios y la proliferación de inquietantes promesas para atraer al electorado o dejar conformes a los propios. Pero, cuando el resultado no es favorable, puede aflorar el lado B, donde no hay globos de colores ni cantos de alegría, sino todo lo contrario. Algo de eso ocurrió en Córdoba, más precisamente en Villa Los Aromos, donde la jefa comunal - que perdió en los últimos comicios y deberá dejar su cargo en diciembre-, comunicó que habrá recorte de sueldos y reducción de personal. Sin embargo, eso no fue lo más llamativo, sino los motivos que alegó para su decisión: la guerra en Ucrania y el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.

Se trata de Nélida "Nelly" Morales, dirigente del PRO, quien en las últimas horas anunció que solo pagará el 65 por ciento de los sueldos y que habrá recortes en todas las áreas, y asoció la crisis económica que atraviesa la comuna al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y al endeudamiento del país con el FMI.

"La crisis global derivada de los conflictos bélicos están afectando a todas las economías del mundo y de manera especial a los centros de producción, generando un desequilibrio alarmante, el quiebre de los mercados y déficit en los principales sistemas económicos del mundo, y que agrava la problemática a nivel nacional y provincial influyendo en la situación local" sostuvo Morales en el Decreto de Emergencia Económica, que lleva su firma.

Según trascendió, la Emergencia Económica durará hasta que concluya su mandato en el mes de diciembre.



Y eso no es todo, Morales también apuntó contra los vecinos, denunciando que sólo el 77 por ciento abona la tasa comunal. Además, la semana pasada, había adelantado que se dejaría de abonar a los beneficiarios del Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR) junto con el despido de varios trabajadores de la comuna.

La situación política de dirigente del PRO comenzó su declive tras la derrota sufrida en las últimas elecciones, donde terminó en cuarto lugar con el 7,3 por ciento de los votos. Fue el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (PJ y aliados), Daniel Pastorino, quien ganó la contienda, con el 34,8 por ciento de los votos, y será el nuevo jefe comunal a partir de diciembre.

En las elecciones de 2019, Morales se presentó por la lista de Juntos por el Cambio (PRO), pero en los últimos comicios del 23 de julio rompió filas y fue candidata por el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), ligado a Javier Milei.