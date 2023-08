La novela Taxidermia, de Carolina Musa, se presentará hoy, a las 20, en el tercer piso del Centro Cultural Fontanarrosa, en el marco de la Feria del Libro de Rosario. La actividad es organizada por Baltasara Editora. La autora estará acompañada por la escritora Lila Gianelloni y el editor Guillermo Corbacho (h).

"Los hechos que se narran en Taxidermia transcurren en Rosario, en los meses que van desde principios de marzo hasta el martes 1 de julio del 2003 a las 14:50 horas, cuando el personaje principal (Carranza) ve arder el Museo de Ciencias Naturales, atónito, como el resto de la ciudad. Se trata de una ficción policial montada sobre este hecho real. Pero no es solo el incendio del museo: el parque Sur, la feria de artesanos, el bar Londres; es la ciudad de Rosario como escenario y la memoria colectiva también en la historia de la Vigil y los años de la dictadura. Con lo que puedan tener de trágico algunos de estos hechos, los personajes se mueven sobre ellos como si fueran un fondo pintado a la acuarela. Esta novela intenta hablar de la soledad, del desamparo, de la memoria, en una clave que se distancia del drama y se acerca a la ironía, la falta de respeto y amargo humor con que sus personajes (antihéroes todos) se ven a sí mismos", adelanta la gacetilla de Baltasara, que trae también un extracto de lo escrito por Laura Rossi en la contratapa del libro: “Un estudiante que no estudió, una empleada que no zafa de su madre, un hermano que roba las hectáreas de la familia y el taxidermista que dirige el Museo moverán la trama entre el policial, el absurdo y la distopía retroactiva que incluye contactos con alienígenas, exposiciones de híbridos y fetos enlatados".

Carolina Musa es escritora y editora nacida en Rosario en 1975. Licenciada en Comunicación Social por la UNR, desde 2014 dirige el sello infantil Libros Silvestres y desde 2018 es responsable de la colección Alfa (poesía de autores emergentes) de la editorial Biblioteca Vigil. En 2020 co-fundó Brumana Editora. Publicó los libros En el cuerpo quién sabe (cuentos, 2014) y La curva de Ebbinghaus (poemas, 2016) con Baltasara Editora. Ha publicado además los libros de poesía Acústico (2011), Mariposas mutantes en Fukushima (2015) y La soberana idiotez (2020); el proyecto interactivo Abductor (Premio Plataforma Futuro 2017), y los infantiles Cabeza de flor (2016) y El amarillo (2019). En 2023 recibió una mención del Premio provincial de Poesía José Pedroni por su obra Treinta y seis, y en dos oportunidades obtuvo la Beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes por las novelas Contrapunto (2022) y Taxidermia(2017), que también fue finalista del Premio Futurock Novela en 2021.