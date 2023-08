Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron en la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia como nueva medida para reforzar la vigilia que sostienen frente al Palacio de Tribunales desde el 1 de agosto para exigir que se trate la demanda por inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel llegó hasta el edificio para interceder por las comunidades, pero solo fue recibido por secretarios de los jueces de la Corte.

"Nos vemos obligados a tomar medidas, tenemos a tres compañeros encadenados porque no hay respuestas. Pedimos a todos los organismos que intervengan y actúen de inmediato", dijo a Télam Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya. Y enfatizó: "Venimos pidiendo que los jueces nos reciban para contarles qué es lo que se está viviendo en Jujuy, es la continuidad del genocidio y exterminio de los pueblos con esta reforma que está hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales".

El viernes pasado, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la demanda que presentó el Estado Nacional contra la reforma de la Constitución de Jujuy. "Opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal", sostuvo Casal en su dictamen sobre la reforma constitucional que avanza sobre el derecho a protesta y sobre los territorios de los pueblos originarios. Ahora será el turno del máximo tribunal.

Los tres referentes que permanecían esta tarde encadenados tras vallas custodiadas por efectivos policiales son el miembro de la Comunidad de Sayate Oeste (Cochinoca), Marcos Tinte; el integrante de la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), Walter Condori y Lucas García, de la comunidad de Santo Domingo (Rinconada).



El Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, llegó al lugar pasadas las 14, ingresó a la sede del máximo tribunal. "Ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben", explicó Pérez Esquivel.



Además sostuvo que hará gestiones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que les permita colocar carpas que los refugien del frío, como "han autorizado la carpa que está emplazada hace tiempo en Plaza de Mayo por integrantes de la comunidad Qom".



"Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia no sólo por parte de la Corte, si no del gobierno de la ciudad", denunció Pérez Esquivel.

"Corte Suprema de la Nación, exigimos Justicia", es el reclamo que se exhibe en un cartel sostenido por dos de los integrantes del Tercer Malón de la Paz encadenados, mientras que el tercero lleva una bandera wiphala en la que se puede leer la inscripción "Jujuy resiste".

La columna del Tercer Malón de la Paz partió el pasado 25 de julio desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas, pasando por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.



Ingresó a la Ciudad de Buenos Aires el martes 1º de agosto por la mañana, y por la tarde pidió una audiencia a la Corte de Justicia con el objetivo de hablar con los jueces para que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, aunque sin éxito porque no fueron recibidos.



El jueves fueron recibidos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Congreso también está en deuda con el reclamo del Tercer Malón de la Paz, que exigen que se trate un proyecto de intervención de la provincia y una ley de tierras comunales.