Estela de Carlotto y Eduardo "Wado" de Pedro participaron de un conversatorio en el Colegio Normal N° 1 en la ciudad de La Plata, ante 300 alumnos y alumnas, directivos y otros integrantes de la comunidad educativa. Es una escuela particular, en ella estudiaron los hijos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en particular Laura, su hija desaparecida. “Estamos en fechas muy especiales", dijo Estela. "Los que están en edad de votar lo van a hacer por primera vez, estamos en épocas de poder ayudarnos entre nosotros, escucharnos para saber qué pasa en nuestro país y quiénes vienen”, explicó. De Pedro contó su historia como hijo de desaparecidos, su participación en H.I.J.O.S. y su ingreso al gobierno de Néstor Kirchner. En ese contexto, se presentó como parte de una generación comprometida con la construcción política. “Desde la política se puede transformar --dijo--, se puede cambiar la vida de la gente y se puede soñar. La política no es lo que habíamos visto desde el golpe hasta el 2001."



El ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria (UP), llamó a la juventud, en ese contexto, a “tener fe y autoestima, aunque los quieran convencer de algo que no es lo que ustedes realmente sienten” porque “la nueva historia es la que ustedes están comenzando a escribir y a construir, tomando como piso lo que nosotros pudimos hacer como dirigencia política y de lo que siguen haciendo ellas, las Abuelas de Plaza de Mayo”. “El piso del cual ustedes deben partir ya lo conocemos", agregó. "Ustedes saben que la Argentina puede tener muy baja desocupación, que puede haber becas para cualquier pibe o piba que quiera estudiar, saben que esta Argentina cuenta con potencia suficiente como para seguir haciendo escuelas y hospitales”.

Estuvieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno y la precandidata a senadora provincial, Florencia Saintout. De Pedro comenzó el intercambio hablando de sus inicios en la militancia política, de HIJOS y de Néstor.

Por su lado, Estela llamó a "estar juntos". “Tenemos que estar juntos, mirándonos, para lo que necesiten porque hay que ayudar a muchas personas a entender lo que la mala prensa y los injuriosos que pretenden ocupar el gobierno nuevamente quieren: odio, rencor, revancha. Eso no sirve”.

Luego del conversatorio, ministro y presidenta de Abuelas visitaron el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Ex Centro Clandestino de Detención "Comisaría 5ta”, a cargo de Leo Fosatti, junto a Florencia Saintout y el precandidato a intendente de La Plata, Julio Alak.