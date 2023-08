Newell's empató 0 a 0 con Corinthians en el Coloso Marcelo Bielsa y de esa manera sentenció su eliminación de la la Copa Sudamericana en los octavos de final. El conjunto brasileño había vencido 2-1 en el partido de ida, jugado en el estadio Corinthians Arena, de San Pablo. Con un planteo más ofensivo y con el dominio de la pelota durante gran parte del partido, el equipo de Heinze tuvo las situaciones como para ganarlo pero le faltó eficacia a la hora de concretarlas. Durante el entretiempo del partido se produjo un duro enfrentamiento entre hinchas brasileños y la policía que derivó en disparos de balas de goma y gas pimienta, lo que demoró el inicio del complemento.

Tras perder en la ida por 2 a 1 en San Pablo, el equipo rojinegro necesitaba ganar al menos por un gol para igualar la serie y forzar los penales. Con un planteo mucho más ofensivo, la Lepra dominó con claridad el primer tiempo, neutralizando el ataque de Corinthians y generando todo el gasto. Durante esa etapa contó con algunas de las mejores chances de la noche pero falló en la definición y sobre el final del partido se quedó sin ideas ni variantes para torcer la historia. Los errores individuales, la falta de jerarquía a la hora de concretar situaciones claras, la previsibilidad y por momentos la falta de creatividad atacar hicieron que la Lepra se quedara con las manos vacías en el anhelo copero.

En el comienzo del partido, el equipo leproso desarrolló con claridad el planteo de su entrenador, conteniendo el ataque del Timao y no dejandolo salir desde abajo para recuperar rápidamente la pelota y hacerla mover por el medio hasta encontrar los espacios. Los puntos fuertes de la Lepra fueron sus dos laterales-volantes, Méndez y Martino, que cumplieron con la tarea de hacer la banda y finalizar la jugada con un desborde. A partir de esto, Newell's generó un cabezazo de Iván Gómez a las manos de Cássio, un remate apenas desviado de Cristian Ferreira, dos cabezazos defectuosos de Balzi y la más clara del primer tiempo, que fue un zurdazo de Martino que el arquero sacó al corner. Por el lado de Corinthians, a penas pudo aprovechar algunos espacios entre los tres zagueros centrales rojinegros y el medio pero solo generó una situación clara con un remate de media distancia de Ruan Oliveira que Hoyos mandó al tiro de esquina.

Mientras los equipos estaban en los vestuarios durante el entretiempo, se vivieron momentos de tensión en el Coloso cuando se produjo un intercambio de proyectiles entre los hinchas brasileños, ubicados en la popular del Palomar, y los rojinegros, apostados tanto en esa misma tribuna como en la platea doble, lo que derivó en la intervención policial con disparos de goma. Al mismo tiempo, la barra brava leprosa quiso intervenir y cruzar prácticamente todo el estadio hasta llegar al sector del conflicto, pero se trenzó con la Policía y también hubo disturbios en la popular del Hipódromo. Todo esto generó que se demorara el inicio del complemento, al punto tal de que varios jugadores rojinegros como Vangioni, Hoyos y Recalde se acercaron a las tribunas para tratar de calmar los ánimos y posibilitar que siguiera el encuentro, algo que finalmente ocurrió unos diez minutos después.

Con el segundo tiempo en marcha, el equipo del Gringo ingresó más dubitativo y si bien mantuvo el dominio del balón, no lograba vencer la defensa del equipo brasileño. Los ataques se volvieron cada vez más predecibles y las imprecisiones fueron más recurrentes, lo que emparejó más el partido. Sin poder quebrar la paridad, Heinze movió el banco con el ingreso de Aguirre para sumar una alternativa ofensiva. Con el tiempo que corría y sin encontrar variantes adentro de la cancha, el entrenador volvió a recurrir al banco y dispuso el ingreso de Portillo, Reasco y Pérez Tica para jugar los minutos finales y buscar un gol salvador. En esta segunda etapa el dominio de Newell's no fue tan claro, a pesar de tener dos grandes chances de convertir: una a los 36 minutos cuando Martino la recibió solo en el medio del área, pero su derechazo fue salvado en gran forma por el experimentado Fabio Santos y en el último minuto cuando Ortiz no alcanzó a conectar un córner de Aguirre desde la izquierda, que picó en el área chica y cruzó todo el arco. De esa manera, por la mínima diferencia, la Lepra se queda con el sabor amargo de saber que podría haber conseguido algo más en esta Copa Sudamericana.





Newell’s: Hoyos; Méndez, Velazquez, Ortiz, Glavinovich, Martino; Gómez, Sforza, Ferreira; Balzi, Recalde. DT: Gabriel Heinze.



Corinthians: Cassio; Méndez, Gil, Caetano, Bidu; Vera, Maycon, Oliveira; Teixeira, Yuri Alberto, Adson. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Arbitro: Andrés Rojas (Colombia)



Cancha: Coloso Marcelo Bielsa