Para el gobierno de España, la célula terrorista que atacó el jueves en Cataluña se encuentra “totalmente desarticulada”. Así lo expresó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una comparecencia ante la prensa en Madrid.

"Podemos decir que la célula ha quedado totalmente desarticulada en Barcelona, después de ver las personas que han fallecido, las personas que están detenidas y las identificaciones que se están haciendo", señaló el funcionario sobre el grupo que atentó en Las Ramblas de Barcelona con una furgoneta que embistió a los transeúntes. Ese atentado, que incluyó el registrado horas después en Cambrils , fue reivindicado por el Estado Islámico y causó 14 muertos y más de 120 heridos.

En la noche del jueves, después del ataque, la policía catalana había abatido a cuatro hombres que llevaban explosivos adosados a sus cuerpos en Cambrils, una localidad situada al sur de Barcelona. Tres de ellos fueron identificados como miembros del grupo que atacó en el tradicional paseo de Barcelona ese mediodía. A su vez, hay cuatro detenidos, acusados de haber colaborado con la organización del atentado.

Mientras, se busca a quien podría ser el presunto autor material del ataque, es decir, el hombre que conducía la furgoneta. Las pesquisas apuntan a Younes Abouyaaqoub, un marroquí de 22 años, residente en la localidad de Ripoll. Las autoridades reforzaron la vigilancia en los pasos fronterizos con Francia.

A su vez, la policía catalana continúa haciendo explosiones controladas en la casa de la localidad de Alcanar, que se derrumbó horas antes del atentado. En un comienzo se pensó que el lugar era un laboratorio de drogas, pero los investigadores establecieron los vínculos de ese departamento destruido con el atentado. Allí, los terroristas manipulaban explosivos, que se detonaron y destruyeron por completo la vivienda, según se pudo comprobar. Los vecinos tuvieron que ser desalojados.

Hubo un muerto en esa explosión, cuya identificación aun está pendiente, y todo apunta a la tesis de que el ataque con la furgoneta fue el plan B de los yihadistas tras la destrucción de la vivienda. Había bombonas de butano en el departamento, de allí que se piense que la idea fuese atacar con una o más furgonetas cargadas de explosivos, lo cual hubiera causado una tragedia aun mayor en Las Ramblas.

Los rescatistas hallaron en las últimas horas restos humanos de una segunda víctima en la vivienda de Alcanar, que también podría haber sido parte de la red. Un sobreviviente, herido de gravedad, está detenido, por su presunta implicancia en la organización del atentado, que se suma a los tres marroquíes del pueblo de Ripoll (donde reside el joven buscado) que también están arrestados.

El gobierno español decidió no subir la alerta terrorista a 5, el máximo nivel. "Nos encontramos en un nivel de riesgo que ya supone una activación importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según los expertos presentes no se dan las condiciones para decretar el nivel 5 que está previsto para una situación de atentado inminente, una situación en la que no nos encontramos", afirmó el ministro Zoido.