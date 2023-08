Luego de dos clausuras en un galpón de barrio Azcuénaga, un vecino asegura que sigue padeciendo las consecuencias de un olor "a combustión" que le genera problemas de salud, aunque en el lugar le dicen que solo se usa el espacio como depósito de electrodomésticos. Si bien Javier Gómez presentó una denuncia en Fiscalía, lamentó que la misma fue desestimada por la fiscal Mariángeles Lagar.

"Antiguamente sé que reciclaban bolsas o algo así", dijo el vecino afectado. Una de las clausuras, de septiembre de 2021, hablaba de fábrica de plásticos sin permiso de habilitación. "Esas máquinas fueron sacadas con la clausura, pero no sé qué dejaron. Sé que tienen una fosa de mecánico y habría que corroborar qué hay ahí, pero no me dejaron ver cuando consulté", dijo Javier.

La denuncia que presentó en agosto de 2021 reza: "Desde hace unos 3 meses, en un galpón al lado de mi casa están reciclando, quemando plástico. Veo llegar un camión de residuos de bolsas de plástico viejas. El olor que emana no deja vivir. Es una contaminación constante. Están usando una chimenea de una parrilla para emanar los gases tóxicos".

Javier asegura que el olor se siente por las noches y ahora estima que puede venir de los caños cloacales. Además, señaló que en algún momento otros vecinos de esa zona de Felipe Moré entre Rioja y Marcos Paz también se quejaron de la situación, pero que a él le afecta especialmente en su respiración. "Me levanto congestionado, es olor como a una combustión. No sé lo que estoy respirando y vuelan partículas de color negro que caen en el patio de mi casa", lamentó.

El caso también fue informado al distrito Noroeste, pero según indicó el vecino, allí le dijeron que este tipo de situación "va por vía judicial".