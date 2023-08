Tras cumplir condena por un homicidio resultado de un siniestro de tránsito, quedó en prisión preventiva un hombre que el fin de semana atropelló y le quitó la vida a una enfermera, en Villa Constitución. La pena que recibió Alexis L. por la muerte de un hombre provocada por un siniestro vial, en 2012, fue a tres años de prisión condicional, que ya tiene cumplida. Sin embargo, repitió la historia el domingo pasado por lo que el juez Rodolfo Vacca resolvió que quede tras las rejas mientras avanza el proceso en su contra, con una nueva imputación por homicidio culposo. Esa noche, Rocío Ibáñez circulaba en moto cuando fue atropellada por la camioneta que conducía el acusado en la ruta 21. "Él ya tiene una condena por un hecho similar. Ahora iba a 150 kilómetros por hora", lamentó la hermana de la víctima.

Durante la audiencia que se desarrolló en los tribunales de Villa Constitución, la fiscal Analía Saravalli le endilgó a L. el nuevo delito que cometió al volante y pidió que quede en prisión preventiva, por lo que el magistrado resolvió a favor con un plazo que se cumple el 1 de noviembre, cuando podrá volver a revisarse esa medida.

El siniestro que terminó con la vida de Rocío, madre de dos hijos, tuvo lugar el domingo pasado, en la zona de la calle 14 de Febrero al 2400, de Villa Constitución. El imputado conducía una camioneta VW Amarok que impactó con la trompa sobre la rueda trasera de la moto que conducía la mujer, quien falleció como consecuencia de las heridas sufridas al caer del rodado.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el acusado ya había sido condenado en 2015 a la pena de tres años en suspenso por el hecho tras el cual, en aquel momento, se dio a la fuga. Según se pudo saber, la pena incluía 10 años de inhabilitación para conducir, plazo que venció el año pasado.

Ayer, la hermana de Rocío dijo en LT8 que "ella venía por ruta 21 desde Pavón hacia Villa Constitución. Antes de viajar me llamó y me dijo que venía para acá, para juntarse conmigo y con mi otra hermana. Estaba feliz y me mandó una foto mostrándome cómo se había producido. En el camino esta persona la embiste, la choca a toda velocidad por la espalda, a ella la pasó por encima y la moto quedó destruida", describió sobre el resultado fatal del siniestro.

Además, la mujer indicó que el acusado "miente", ya que "primero dijo que a mi hermana no la vio; después dijo que ella iba sin luces y por el medio de la ruta. Eso es mentira, porque hay testigos. Trató de culpar a mi hermana y nunca mostró arrepentimiento, ni pidió disculpas. Este hombre mató a otra persona hace 11 años en un siniestro, es reincidente en este delito. En el caso de mi hermana, iba a 150 kilómetros por hora. Y probablemente haya estado alcoholizado", sostuvo.

Rocío trabajaba en un geriátrico del Pami en la localidad de Arroyo Seco. También hacía trabajos a domicilio como enfermera profesional. "Andaba con su moto por todos lados, conocía muy bien la ruta 21. Tenía todo siempre en regla y siempre llevaba el casco puesto. Era precavida", aseguró Lucía, quien lamentó que dos niños perdieron a su madre: tenía una nena, de 14, y un nene de 11. "Ella estaba feliz, hacía poco que trabajaba en blanco. Era una luchadora, madraza. Nadie se merece que un asesino al volante haga lo que hizo".

En las redes sociales también se manifestó el enojo y el pedido de justicia. "No puede ser que este HDP ya había matado a otra persona y seguía manejando como si nada", decía uno de los comentarios.