Los gremios nucleados en el Movimiento Sindical Rosarino expresaron su apoyo a los precandidatos de Unión por la Patria (UxP) para este domingo 13 de agosto. Del encuentro en el auditorio del gremio de Correo, participaron Jorge Perlo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales; Javier Ojeda, Secretario General del gremio de la Sanidad; Sergio Rivolta, Secretario Adjunto de la Bancaria Rosario; Walter Palombi, del Sindicato de Correo; Martín Lucero de Sadop y Alberto Botto del Sindicato de Luz y Fuerza. El MSR emitió un documento con el título: “Volveremos en defensa propia, la derecha nunca más”.

Botto cerró el plenario: “Somos todas y todos clase trabajadora y es algo que no podemos dejar de ver para buscar la solución de cara al futuro. Tenemos que tener claro cuáles van a ser las acciones futuras y la estrategia de comunicación, no hay que hablarle enojado a nadie, hay que tratar de seducir y orientar. No tenemos diferencias personales en contra de Larreta, Milei o Bullrich, pero lo que no podemos es adherir a sus postulados porque son ellos los que nos están diciendo lo que nos van a hacer. Entonces desde ahí, empezar a concientizar por qué decimos que Sergio Massa y Agustín Rossi son lo mejor que nos puede pasar".