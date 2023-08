El gobierno de los talibanes ordenó este jueves el despido de todas las mujeres que acudan sin velo a sus puestos de trabajo, en la administración pública, así como también impedir la entradas de visitantes que no cumplan con esta regla.

La instrucción fue tomada en una reunión entre representantes de diferentes ministerios para la implementación de los decretos del liderazgo, informó el riguroso Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, el órgano del gobierno encargado de la aplicación de la ley islámica y el castigo por su violación.

“Aquellas mujeres que trabajen en la Administraciones del Emirato --como se denomina el régimen talibán-- y no lleven velo deben ser despedidas, de la misma manera las mujeres visitantes que no lleven velo no podrán visitar las oficinas”, indicó. Aunque el ministerio no precisa detalles sobre qué tipo de velo es requerido, en órdenes anteriores los integristas han especificado que el velo debe cubrir a las mujeres de pies a cabeza.

De acuerdo con la activista Nahid Noori, “las mujeres y las niñas ya usan el velo en Afganistán, y las que trabajaban en el Gobierno anterior también usaban el velo, pero ahora los talibanes recomiendan su propio estilo de velo”, explicó a EFE

El Ministerio de la Virtud pidió además a todos los trabajadores del Gobierno demostrar su "carácter y apariencia de acuerdo con la sharia" o ley islámica.

Si bien los talibanes ya habían prohibido el trabajo de mujeres en la mayoría de los espacios del país, se mantenían algunos puestos para estas, especialmente en aquellas oficinas que se dedican a la atención femenina, que además tienen prohibido el contacto con hombres extraños.

En el comunicado se aconsejó a todos los ministerios y direcciones del Gobierno de Afganistán implementar "completamente" las reglas del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio en todos sus departamentos.

En tanto, el enviado de Naciones Unidas para la Educación, el ex primer ministro británico Gordon Brown, afirmó este jueves que el rato dado a las mujeres por las autoridades talibanas en Afganistán debería ser declarado "crimen contra la humanidad". "Creo que las pruebas son absolutamente abrumadoras", declaró el exjefe del gobierno laborista (2007-2010) en la emisora británica BBC, e instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, las autoridades talibanas han tratado sistemáticamente a las mujeres de manera cruel y brutal, denunció el enviado.

Las mujeres, que deben cubrirse integralmente al salir de casa, han sido excluidas de la mayoría de los centros de educación secundaria, las universidades y la administración pública. Tampoco pueden trabajar para organizaciones internacionales, acceder a parques, jardines, gimnasios o baños públicos o viajar sin ir acompañadas de un familiar varón.

"Es probablemente la violación de derechos humanos más odiosa, más viciosa, más completa" que existe actualmente en el mundo, y a la que están sometidas "millones de niñas y mujeres en Afganistán", subrayó.

"Por eso se considera un crimen contra la humanidad y lo correcto" sería que la CPI "investigue y procese a los responsables", añadió Brown.