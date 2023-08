El notable pianista cordobés Eduardo Elia toca hoy en Paraphernalia, Rioja 1070. Ofrecerá dos set: a las 21.30 y 22.30. Se pueden reservar entradas al 3416358720.

Elia se presenta en Paraphernalia con versiones en piano solo de música del repertorio jazzístico, como así también de temas de su último disco a editarse próximamente por el sello neoyorquino 577 Records "Una pregunta, tres respuestas".

Pianista de Córdoba, Elia terminó sus estudios formales en Berklee College of Music (Boston), comenzando a transitar un camino que al día de hoy se ve cristalizado en 9 discos, de los cuales 7 fueron editados por el sello rosarino Blue Art Records: "Callado", "El yang y el yang", "We see", "Figuras de un solo trazo", "Solo", "Cuando sea necesario", y "Lejos del torbellino". Y los dos restantes por el sello neoyorquino 577 Records: "The art of not falling - Improvisations on Schoenberg's Op 19 piano pieces", por el que fue reconocido como "Pianista del año" en la encuesta realizada por la web especializada en jazz "El Intruso“, y “Una pregunta, tres respuestas” de 2023.