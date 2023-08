El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó a votar el domingo 13 de agosto para defender a "los jubilados, los jóvenes, las pymes, el trabajo". Asimismo, pidió transitar estos próximos días en paz "por los 40 años de democracia que hemos vivido".



"No es con menos derechos que Argentina va a crecer. Tenemos que pagar la deuda de mejores salarios. El domingo andá a votar en defensa propia y de la democracia", expresó el ministro a través de su canal de YouTube.



Además, hizo un repaso por los distintos sucesos ocurridos en los últimos días: "Hoy, arrancamos el día con una familia enterrando a Morena, una nena de 11 años víctima de la inseguridad. Quiero transmitirle a su familia, a la comunidad de Lanús, y a su comunidad escolar mis condolencias y ponerme a disposición de ellos para lo que esté a mi alcance", expresó

Y agregó: "A lo largo del día, fueron sucediendose distintos hechos: cortes de vías, un incidente en el Obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón, también en un hecho de inseguridad".

En ese sentido, remarcó que "estamos en un momento en el que tenemos que poner blanco sobre negro, en el que la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral, sino que tiene que ser una política de Estado".

"Estoy convencido de que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad. Y esa debe ser una politica de estado que nos tiene que cruzar a todos", sumó Massa y se comprometió a realizar el mismo trabajo que hizo en el municipio de Tigre, donde implementó un sistema que le permitió reducir en un 90 por ciento el delito.

Finalmente, el precandidato convocó a la sociedad argentina a ir a votar el domingo, donde, según consideró, "se discuten dos modelos de país".

"Creo en el país de la universidad pública; en el país de las becas universitarias para que nuestros hijos tengan oportunidades, creo en el país que mejora a los jubilados sus ingresos y que cuando no alcanza pone recursos del estado, como hicimos hoy, para completarle la posibilidad de llegar a fin de mes; creo en el país de las pymes porque son las generadoras del 70 por ciento del empleo y son una puerta al aumento de las exportaciones de Argentina; creo en el país de los recursos naturales infinitos que tenemos en cada una de las provincias argentinas; pero sobre todo creo en el talento de los argentinos, que en el mundo es super reconocido. No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos, no somos un pais de mierda. Somos un país que puede ocupar un lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria", expresó el precandidato de UxP.

Y cerró: "Te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la Patria, y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido".