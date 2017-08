"Habrá fugas o expulsiones"

Desde Santa Fe.

El vice Carlos Fascendini, autor de la profecía: "Hay que echar a la banda de José Corral y Mario Barletta" del Frente Progresista, compartió esta semana otra predicción: "Puede haber fugas o expulsiones" en la UCR si el resultado electoral de octubre se parece al del 13 de agosto, que dejó tercero al elegido por Miguel Lifschitz para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales, Luis Contigiani. Rosario/12 le preguntó por esa supuesta tarjeta roja: "Si fuera por mi, ya habría sacado a varios", contestó Fascendini.

Dos aclaraciones. La profecía de 2016 se cumplió a medias, no porque Lifschitz hubiera echado a "la banda de Corral y Barletta" de su gobierno, sino porque ellos se pasaron del Frente Progresista al macrismo. Y la otra: el enojo del vicegobernador se explica porque ‑antes de hablar de "fugas" y "expulsiones"‑ le habían preguntado por el pronóstico del presidente del comité provincial de la UCR Julián Galdeano, convertido ya al macrismo, quien anunció que "más tarde o más temprano, el rumbo de la UCR está en Cambiemos".

Fascendini le bajó el tono a Galdeano. "Es una opinión de él", retrucó. "Puede ser que profetice alguna verdad, ¿quién lo puede decir? La mayoría del radicalismo de Santa Fe está en el Frente Progresista y seguramente lo estará en las elecciones de 2019", insistió.

En realidad, Galdeano fue más locuaz. Según su tesis, "lo que marca el rumbo" de la UCR "es el electorado". "Ese electorado nos llevó al Frente Progresista y hoy vota a Cambiemos, no sólo en Santa Fe, sino en el país", le dijo a la colega Ivana Fux. "Y ese electorado se lleva puesto al radicalismo si el partido no entiende qué pasa. Hacia eso marchamos. Los radicales ya acompañan a Cambiemos, así que la dirigencia sabrá qué hacer", arriesgó.

Y hubo más. Galdeano se animó a vaticinar el final. "El Frente Progresista no va a sobrevivir, si niega la existencia de Cambiemos con la UCR como expresión política. Es imposible. Eso es querer tapar el sol con las manos", sostuvo.

Fascendini insistió que lo de Galdeano era "la opinión de él". "La mayoría del radicalismo está en el Frente Progresista y seguramente lo estará en las elecciones de 2019. Creo que confundimos las cosas. Una es la elección de candidatos a diputados nacionales. Y otra, la elección de presidentes comunales, concejales e intendentes en algunos lugares, donde si analizamos los resultados, no nos ha ido tan mal y nos va a ir mejor en octubre". "Cuando se definan candidaturas en octubre, la gente va a tener mayor cuidado porque elegirá las autoridades del pueblo o los concejales en las ciudades", aclaró.

‑ ¿Una nueva derrota del Frente Progresista puede provocar fugas? ‑le preguntó un colega.

‑ Algunos siempre podrán irse, pero vamos a ver. No nos anticipemos. Puede haber fugas o expulsiones, son dos temas ‑sorprendió Fascendini.

‑ ¿Expulsiones? ¿A quién quieren echar? ‑insistió Rosario/12 .

‑ Si fuera por mí, ya habría sacado a varios ‑contesto el vicegobernador. No aclaró si era del Frente Progresista o del gobierno de Lifschitz, donde los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo Matozo, y de Obras Públicas, Julio Schneider, reportan a Corral y Barletta.

Fascendini coincidió con la teoría de Lifschitz y su ministro de Gobierno Pablo Farías, que la "polarización electoral" restó chance a la tercera vía. "Mucha gente votó no a favor, sino en contra. Y eso tuvo un arrastre en la elección de concejales y en los cargos que se disputaban en las comunas. Vamos a tratar de llegar con el mensaje a todos los lugares y hacer comprender la necesidad de que Santa Fe cuente con diputados que defiendan a la provincia".

‑ ¿Se habla de cambiar la estrategia?

‑ No sé cuál puede ser la estrategia. La verdad que no sé de qué hablamos cuando hablamos de estrategia ‑volvió a molestarse Fascendini‑. Me parece que hay que profundizar el mensaje, es difícil llegar por los medios nacionales, así que habrá que utilizar otros recursos para llegar con el mensaje a la ciudadanía ‑concluyó.