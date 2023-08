TEATRO

Nación innecesaria

Un acto escolar de dudosa calidad da lugar a una radio que emite en vivo desde el Galpón de Guevara: FMNI. La ceremonia deriva en un desconcierto de canciones, versiones y apropiaciones variopintas. Canciones negadas, invisibilizadas y probablemente innecesarias. En la persistencia, emerge un paisaje musical compartido; un music hall telúrico y posible. Evitando y cayendo en el abismo de la coyuntura, Nación innecesaria es una plataforma político musical (de humor y de amor) por una nueva y gloriosa nación. Fue comisionada originalmente por el Proyecto Ballena, del Centro Cultural Kirchner, partiendo del tema la imaginación política en el marco de los 40 años de democracia: Nación innecesaria fue el cierre del festival. Ahora vuelve a hacer unas pocas funciones (sábados 19 y 26) en el Galpón de Guevara. El elenco es imperdible: María Laura Alemán, Lucía Adúriz, Emilia Ferrari, Virginia Leanza, Gustavo Tarrío, Pablo Viotti. Dirigen Virginia Leanza y Gustavo Tarrío.

Sábado a las 22.30, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $3000.

El amante de los caballos

Una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia y la de su familia, intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato -colmado de recuerdos, imágenes y episodios enigmáticos de la vida de su abuelo, su papá y ella misma- va descubriendo una manera íntima y particular de despedirse de su padre. Y finalmente, de encontrarse a sí misma. Regreso por sólo dos funciones (viernes 18 y 25) de este unipersonal de Ana Scannapieco, dirigido por Lisandro Penelas.

Viernes a las 20.30, en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535. Entrada: $3000.

MÚSICA

Vs

Álbum debut de Versus, el flamante conjunto integrado por cuatro músicos esenciales del jazz argentino: Gustavo Musso, Esteban Sehinkman, Daniel Pipi Piazzolla y Mariano Sívori. Un trabajo en el que exploran con absoluta libertad e interacción un repertorio de música original y standards de jazz a través de una peculiar sonoridad eléctrica y momentos de una extrema sutileza sonora. Versus se presenta como un grupo de jazz “electrógeno” y, si bien se forman en 2022, se trata de la continuidad del proyecto Mutable, disco grabado en dúo y a la distancia por Sehinkman y Musso durante el pandémico año 2020. Pasado el encierro, se sumaron Pipi Piazzolla y Mariano Sívori para darle más contundencia a los shows en vivo y de esta manera surgió una agrupación nueva. Grabado en una sesión en vivo realizada durante de tres días después de la final del mundial de fútbol en Quatar, es innegable que cierto clima de euforia se percibe en la energía de un disco que incluye versiones de “In a Sentimental Mood”, de Ellington, “Smile” de Chaplin y el clásico “On The Sunny Side of the Street”.

The Slab

Nuevo simple del esperado quinto disco de Slowdive, Everything is alive, anunciado para el primero de septiembre a través del sello Dead Oceans. The slab es el tema que cierra el álbum, que irrumpe con una percusión vibrante, unas guitarras difuminadas y unos sintetizadores siniestros. Es un anticipo que anuncia la amplitud sónica de su nuevo trabajo, cuyos simples previos fueron "Kisses" y "Skin In The Game". El vocalista y guitarrista Neil Halstead ha dicho sobre este nuevo simple: "Esta es la canción más pesada del disco y, como el nombre sugiere, queríamos que se sintiera como una gran losa de música. Queríamos que pareciera muy densa".

ONLINE

Las flores perdidas

“Una historia sobre las historias: las que heredamos, las que escogemos para definirnos y las que decidimos ocultar”, afirma la solapa de la edición en castellano del libro de Holly Ringland sobre Alice Hart. Rodada en Australia, país natal de la escritora, esta adaptación en formato de miniserie que puede verse en Prime Video recrea con relativa fidelidad los hechos descritos en tinta sobre papel: la historia de una niña criada en un entorno violento que, al quedar huérfana luego de un incendio, se muda con su abuela a una granja de flores. La responsable de interpretar a la abuela de Alice es nada menos que Sigourney Weaver, encargada del vivero que hace las veces de refugio para niñas abusadas. No es casual que las “flores” del título tengan también una segunda lectura, menos literal. Por las vías del melodrama, los siete capítulos ofrecen un relato de dolores y esperanzas, mientras Alice se convierte en una bella joven. El escenario cambia y la protagonista parece condenada a repetir errores del pasado.

Medicina letal

Apenas dos años después de Dopesick, disponible en Star+, llega a Netflix Painkiller (el título local es bastante más genérico), que nuevamente reconstruye los inicios de la imparable “epidemia de los opioides”, como la bautizó el periodismo. Aquí también el foco está puesto en la compañía farmacéutica Purdue Pharma, responsable de llevar al mercado a la altamente adictiva oxicodona. Si en Dopesick el principal atractivo era el papel interpretado por Michael Keaton, un doctor entrampado en la telaraña del recetario, aquí Matthew Broderick toma el papel de Richard Sackler, el médico y empresario que supo dirigir Purdue Pharma durante ese período. El hombre que vendió un milagro y desató una tragedia.

CINE

El káiser de la Atlántida

El compositor de origen judío Viktor Ullmann, detenido en el campo de concentración de Terezín, compuso la ópera Der Kaiser von Atlantis antes de ser deportado a Auschwitz, pero la obra nunca llegó a estrenarse en su momento y las partituras y libreto quedaron a resguardo de otro recluso. Recién en 1975, gracias a los esfuerzos del músico Kerry Woodward, pudo ser representada en Ámsterdam, cuarenta años después de su gestación. El documental del argentino Sebastián Alfie reconstruye esa fascinante historia a partir de una nueva puesta de la ópera en Madrid en tiempos recientes, entrelazando pasado y presente, deteniéndose en la particular relación de Woodward con la médium especializada en contactar compositores fallecidos Rosemary Brown. Una historia de horrores personales y colectivos sublimada por el arte y un retrato de la incansable recuperación de un legado que pudo haber quedado sepultado en el olvido. Se puede ver en los cines Multiplex Belgrano, Atlas Patio Bullrich y Atlas Caballito.

El colibrí

Padres, hijos, abuelos y nietos. Amores y muertes. Reencuentros y separaciones. Llegó a las salas de cine la última película de la realizadora italiana Francesca Archibugi (El árbol de las peras), basada en la exitosa novela homónima de Sandro Veronesi, publicada hace tres años y traducida a más de treinta idiomas. El guion sigue a grandes rasgos la compleja estructura temporal del texto, entrelazando la infancia del protagonista con su vejez, sin dejar de lado todas las etapas intermedias. Un film a escala humana que, con el correr de los minutos, va adquiriendo un tono de gran epopeya personal, con un reparto que incluye a Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti y la franco-argentina Bérénice Bejo.

TV

The Jim Gaffigan Show

Actor, comediante y escritor, Jim Gaffigan nació en Illinois en 1966 y, si bien no es demasiado conocido por estos pagos, sus especiales de stand-up y libros publicados tienen un nutrido grupo de seguidores en su país natal. Inspirada en la vida real, esta producción televisiva con formato de sitcom, realizada antes de la pandemia, ofrece una versión ficcional de sí mismo, mientras intenta criar a cinco hijos junto a su esposa en un pequeño departamento neoyorquino. Un tema recurrente de la saga es la alimentación –qué comer, qué no comer, qué evitar, qué tentaciones resultan imposibles de esquivar–, pero en los distintos episodios las reuniones familiares, los encuentros sociales y la posibilidad de unas vacaciones también forman parte esencial de los guiones. Las “visitas” de famosos al programa no son escasas, e incluyen a personalidades como Chris Rock, Steve Buscemi, Joe Scarborough, Macaulay Culkin y Janeane Garofalo.

Jueves a las 22 (dobles emisiones), por Film & Arts.

Vanity Fair

El canal de las películas y el arte también está ofreciendo como una de sus novedades esta serie británica que adapta la novela de William Makepeace Thackeray, publicada originalmente allá por 1848. Olivia Cooke se pone en la piel de Becky Sharp, la hija de un pintor y cantante de ópera de origen francés que es capaz de cualquier cosa con tal de ascender social y profesionalmente. Razones no le faltan: empobrecida, el ingreso a los círculos más íntimos de la corte de Jorge IV le permite escalar peldaños y disfrutar de las fortunas de otros, en particular las de los hombres. El reparto incluye la participación del ex Monty Python Michael Palin.

Miércoles a las 22, por Film & Arts.