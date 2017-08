Tae In Ahn es investigadora y archivista del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York. No es su labor montando y desmontando colecciones, sin embargo, la que la ha puesto en el candelero los pasados días: es su hobby como instagrammer el que le ha valido el aval de publicaciones como Vogue, que destacan su cuenta con artículos a medida. Las razones, a la orden del día: porque @EBayBae es un bazar de tesoritos estrafalarios, de extravagantes objetos fashion que la muchacha encuentra en EBay –el sitio de subastas– y comparte luego en su red social. “A menudo, rastreo a partir de una categoría específica, un período de tiempo, un diseñador, un objeto, una palabra”, ofrece la damisela que, entre sus hallazgos más sonados, puede enlistar: sets de bochas o guantes de boxeo Louis Vuitton; sombreros de constructor Hermès; snorkels y pantuflas con la cara del pato Donald de la firma Gucci; una pelota de básquet, mini-carteras para tobillo, zapatos vintage con taco-lamparita de Chanel. “Aunque a priori parezca una selección arbitraria, Ahn organiza sus posteos por tema, cuidadosamente curados al modo en que lo haría un museo, siendo algunos tópicos: accesorios para mascotas, objetos inspirados por ¡pasto!, de tipo fetichista, que rinden tributo a –o han sido pergeñados por– la modista Vivienne Westwood, etcétera”, recuenta una exultante Liana Satenstein, periodista de Vogue. Tae, por su parte, aclara que no solo lo oneroso acaba en su cuenta; su atención va al “buen diseño, el mal diseño, las marcas de lujo, las cosas utilitarias, el diseño de mediados de siglo, el plástico”. ¿Sus descubrimientos más peculiares? “Un perfume con aroma a jamón y queso, y la factura ‘más larga del mundo’ por la compra de una escultura en una tienda de arte”, asegura citando unas pocas bondades que le obsequia ese nido de rarezas que puede ser EBay, y que ella –por fortuna– comparte.