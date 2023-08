Agarrate Kim es el nombre del primer libro de cuentos del periodista Mauro Aguilar. El Kim del título es Jong-un, el líder de Corea del Norte, pero también está Vladimir Putin, Angela Merkel. Todos estos personajes tan reales viven situaciones desopilantes en un libro que trae diez cuentos humorísticos. La risa es inevitable al leer estas historias editadas por Casagrande, que tendrán su presentación esta noche, en el último horario de la Feria del Libro de Rosario, a las 20, en la sala Beatriz Guido, con la presencia de Pablo Racca y el guitarrista Marcelo Stenta.

¿Cómo surgió el humor en su vida? "Tome un taller para aprender técnicas de humor, el humor tiene técnicas, tiene reglas. Después hay improvisación, hay naturalidad, hay personalidades, pero hay reglas, que se vuelcan en la escritura. En principio, tomé el taller para hacer guiones para radio, ese fue de mi objetivo inicial, no había ningún otro", relata Mauro sobre el inicio, que lo llevó al stand up, donde también incursiona. "Jamás pensé en subirme a un escenario", asegura y reconoce que aquel taller "fue el inicio para explotar algo que me acompañó siempre, porque en realidad desde chico me gustó el humor".

En los cuentos hay historias más cotidianas, "donde hay reuniones de amigos, por ejemplo, cuestiones con las que convivimos a diario" y está "esta otra realidad más lejana, con personajes muy conocidos, como Putin, este Kim que le da el título al libro , la Merkel, los Rolling Stones. Hay algunos personajes famosos que también se cuelan en estas historias que tiene bueno, el delirio, el absurdo por momentos roza lo bizarro", describe el escritor.

Sobre sus influencias, cuenta que le gusta "mucho", la literatura latinoamericana, especialmente Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. La influencia que detecta más cercana a éste, su primer libro, es Osvaldo "el gordo" Soriano. "Al que amo, adoro, tengo todo lo que escribió", asegura. También menciona a Roberto Fontanarrosa y, en los últimos años, al francés David Fonkinos.