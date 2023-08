La Justicia de Santa Fe dejó en prisión preventiva a un preso acusado como partícipe necesario del homicidio de Franco Demarchi, el joven que viajó desde Sancti Spiritu a Santa Fe para comparar una moto que vio publicada en Marketplace y fue abordado por tres personas, con fines de robo. "Sin el rol que él cumplió, el hecho no podría haberse llevado a cabo", dijo la fiscal Ana Laura Gioria, quien detalló que "desde su lugar de alojamiento -el imputado- ofertaba una moto como si fuera propia y coordinaba con los interesados -ajenos a su situación de preso- un punto de encuentro para concretar la supuesta operación con otra intención". El acusado tiene antecedentes de condena condicional de marzo, y estaba en prisión preventiva por un robo. El fiscal Estanislao Giavedoni habló de otros casos con modus operandi similares, en relación a la venta de bienes por redes sociales, que terminan en investigaciones por estafas; dio recomendaciones y señaló que en su mayoría las víctimas no son de la ciudad de Santa Fe, justamente porque no conocen el lugar donde son convocados por los autores.

Homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido en poblado y en banda, y por ser criminis causae, es decir, para intentar ocultar el robo que se quería cometer. Bajo esa figura imputada, la fiscal indicó que corresponde una prisión perpetua. Además, dijo que Fiscalía "trabaja fuertemente para dar con las otras personas implicadas" como autores materiales en el caso Demarchi, cometido el 21 de julio pasado. También se refirió a que no debería suceder que un preso tenga un celular, por lo que se activaron mecanismos de investigación al área correspondiente a esa situación.

Por su parte, el fiscal Giavedoni se refirió a casos que investiga la fiscalía en relación a hechos similares, aunque no todos tienen una víctima fatal como resultado. "Hay víctimas de Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero", ejemplificó sobre cómo personas de otras provincias hacen el contacto de supuestas ventas de bienes y terminan en hechos de estafa o robo. "Eviten este tipo de compra por redes sociales y en el caso que lo hagan, debe ser en puntos de encuentro conocidos y seguros", pidió. En ese sentido, planteó que el gancho es hacer parecer que la venta es verdadera. Había personas, entre las estafas que se investigan, que ofrecían cosas con la explicación de tener que comprar medicamentos para un familiar enfermo. "Nuestra tarea de prevención es alertar a la sociedad y evitar este tipo de maniobras para no caer en la trampa", dijo.

El fiscal recordó "un primer caso que fue el de Leandro Lautaro (en 2022), un muchacho que vino de Buenos Aires a comprar una moto y eso abrió un campo de investigaciones y hay una personas detenida, mientras se busca a los coautores. En esa búsqueda logramos detectar otros hechos similares, donde no hubo víctimas fallecidas, pero sí que fueron asaltadas con el uso de armas de fuego. Está acumuladas y las estamos trabajando".

En el caso Demarchi, esta semana fue imputado el preso de 23 años que tenía el celular con la línea de WhatsApp, mientras estaba detenido en la Sub Comisaría 6° de Santa Fe, e inició el engañó para que otros tres hombres interceptaran a Franco el día pactado para la venta.

El homicidio fue cometido alrededor de las 8.30, en Hipólito Irigoyen al 4200. "La víctima tenía interés en comprar una motocicleta y se contactó con un presunto vendedor a través del Marketplace de la red social Facebook”. Así, “desde un perfil con un nombre de fantasía le ofrecieron una moto marca Honda modelo Tornado a 1.200.000 pesos y le dijeron que se comunicara por WhatsApp para concretar la compra”. Franco "viajó en una camioneta con un amigo hasta el lugar en el que acordó reunirse con el dueño de la moto que quería adquirir". Demarchi avisó a ese celular que habían llegado y el preso dio aviso a los tres hombres buscados. "Se colocaron a los costados de la camioneta. Con la intención de robarles, les exigieron que se bajaran. Demarchi encendió el vehículo para huir y, al ver frustrado su objetivo delictivo, uno de los atacantes le disparó tres veces”.