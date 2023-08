Llegó el día y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO, definirán cuáles serán los candidatos de que cada fuerza política llevará a las elecciones generales de octubre. En la provincia de Buenos Aires, eso incluye los nombres que irán por la gobernación, las 46 bancas de diputados provinciales, las 23 de senadores, y, particularmente, los 135 sillones municipales con sus respectivos concejales y consejeros escolares. A las 21:30 del 13 de agosto se esperan conocer los primeros resultados, y los ojos de muchos estrategas y analistas estarán concentrados alrededir de 25 distritos considerados clave, que se distribuyen en ocho secciones electorales.

Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, más allá de algunos matices locales, se disputan el control territorial de la provincia que aglutina al 37,04 por ciento de la población nacional. A nivel provincial, Axel Kicillof sintetiza la oferta del oficialismo. Por el lado del macrismo, Horacio Rodriguez Larreta confió en el mismo candidato que lideró a la coalición amarilla en 2021, el ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Y como referente del macrismo mas macrista, Patricia Bullrich optó por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. En ambos casos, los vices emergen del radicalismo: Gustavo Posse para Santilli y Miguel Fernández para Grindetti.

Entre la Primera y la Tercera sección electoral se aglutinan más de nueve millones y medio de electores. Los 43 municipios que abarcan ambas representan al Gran Buenos Aires o comúnmente denomina conurbano. El bastión históricamente peronista padeció la oleada de Cambiemos en 2015 y perdió distritos claves como Lanús, Berisso, Pilar, Tres de Febrero, y Quilmes. Algunos se fueron recuperado en 2019 por el Frente de Todos, pero quedan algunos como Lanús que esperan ser reconquistados desde UxP.

Entre los distritos que gobierna UxP, sólo habrá internas en 16. Pocas serán calientes como las de Hurlingham, Tigre o Moreno. Por el lado de JxC, las diferencias entre el dialoguismo larretista y la fuerza del bullrichismo llevaron a que en 21 de los 22 distritos que gobierna el PRO haya internas entre ambos. Solo se salvó General Pueyrredón, donde su mandamás Guillermo Montenegro irá por su tercer período.

Entre la Primera y la Tercera

La Primera Sección trae aparejadas seis situaciones que, por distintas razones, se llevan las luces de la jornada. En San Isidro, el possismo va por su onceavo mandato al frente del distrito. Los 40 años de democracia no conocieron otro apellido que del precandidato a vicegobernador de Santilli al frente del municipio. En esta ocasión será el turno de la hija del actual intendente, Macarena Posse, que competirá en la interna de JxC para continuar el legado familiar. “No es bueno que una familia se perpetúe en el poder”, señaló públicamente Ramón Lanús, el hombre de Bullrich, de cara a la interna que estuvo marcada por ese tipo de señalamientos.

En la sección donde se ponen en juego 15 bancas, Vicente López también será tierra de observaciones. Su actual intendente, Jorge Macri, pidió licencia tiempo atrás para ser el Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Aparentemente le gustó la Capital, porque decidió competir por la Jefatura de Gobierno y dejó el distrito en manos de Soledad Martínez, quien buscará retener el distrito para el PRO. Primero deberá vencer en la interna local al candidato que es apoyado por el ala radical possista, Nicolás Marchiolo.

La modalidad de generar un combate en distritos gobernados por el costado amarillo de JxC también fue una parte importante de la estrategia de Bullriche en Provincia. Lo hizo en Tres de Febrero, donde Diego Valenzuela está al frente de la intendencia desde 2015. Allí, a pocas horas de que finalice el plazo para la presentación de listas, propios y extraños se enteraron de que Gustavo Spalletti competiría en la interna con el sello de la ex ministra de Seguridad. Lo paradójico es que Spalleti había sido, hasta poco tiempo antes, ladero de Valenzuela.

Tigre adquirió también un protagonismo inesperado tras los intentos de Julio Zamora para formar parte de la boleta con todas las listas de UxP. El hombre que desafió al massimo luego de arribar a la intendencia de la mano del actual precandidato a Presidente, quiso ser parte de la disputa y contar con el nombre de Sergio Massa en su boleta. Pero no lo consiguió e irá con boleta corta. Para colmo, durante las últimas horas fue denunciado en redes sociales por pedir el corte de boleta e incluso repartir nóminas cambiemistas. Enfrente tendrá a la titular de AySA, Malena Galmarini.

Una interna que nació en plena gestión municipal es la que se desarrolló en Hurlingham. Su intendente, Juan Zabaleta, en 2021 partió al Ministerio de Desarrollo Social convocado por Alberto Fernández. El dirigente albertista reemplazó a Daniel Arroyo y Damián Selci fue nombrado como intendente interino. Desde allí, fortaleció su identidad kirchnerista, se diferenció de su predecesor, y hoy cuenta con el apoyo de Kicillof tras denunciar que sus militantes fueron "perseguidos" durante la campaña. Intendente e interino, ahora, se enfrentarán en las PASO.

Damián Contreras, referente del Frente de Renovador en Moreno, buscará ser quien desbanque a Mariel Fernández directamente en las PASO. Con más de 570 mil habitantes, en pleno oeste del conurbano, el municipio gobernado por la referente del Movimiento Evita deberá competir contra dos listas las habilitadas por la Junta Electoral de UxP. Por un lado, el massista Contreras irá con el Partido Justicialista. A su vez, el docente y dirigente de la educación barrial Eduardo Balan, también buscará llegar a ser elcandidato en las generales de octubre.

Por la Tercera Sección, se pondrán en juego nueve bancas del Senado. Es un pilar en la historia del peronismo y, más allá de la populosa La Matanza, todas las miradas estarán puestas en Lanús. Su actual intendente competirá de la mano de Bullrich por la gobernación y apostó por Diego Kravetz para sucederlo. Desde UxP apuntaron todos los cañones a recuperar el distrito y oara lograrlo habrá cuatro precandidatos buscarán alzarse con la representatividad peronista de cara a octubre: Julián Alvarez, Agustin Balladares, Nicolas Russo, y Víctor De Genaro. El reciente crimen de Morena Domínguez afectó los ánimos locales, más allá de que nadie pueda afirmar cuánto pueda incidir en las urnas, hay preocupación en el municipio hoy pintado de amarillo.

Por cantidad de votos, referencia territorial, y vigencia histórica de sus dirigentes, La Matanza y Lomas de Zamora serán parte de la búsqueda inmediata apenas se sepan resultados oficiales de los comicios. En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia, su intendente, Fernando Espinoza, buscará superar en la interna peronista a la dirigente del Movimiento Evita, Patricia Cubría, para ir en búsqueda de la reelección. Contará con el claro apoyo de la vicegobernadora matancera, Verónica Magario, al que se suman los del gobernador que aspira a la reelección y el ministro que quiere ser Presidente, que visitaron el distrito en reiteradas oportunidades en la previa a la elección.

En Lomas, Martín Insaurralde decidió pasar el bastón de mando a quien define como un “hermano”: Federico Otermín. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia buscará suceder a quien ocupará el lugar de primer candidato a concejal de su lista. Frente a ellos estará, principalmente, el hoy larretista Guillermo Viñuales, quien hasta 2019 fue funcionario de Insaurralde.

Grindetti contra Santilli, la versión provincial de la disputa entre Bullrich y Rodríguez Larreta.

Disputas que no bajan la temperatura

En la Segunda Sección el centro de atención estará en la interna de UxP en Zárate, donde Agustina Propato intentará vencer al actual intendente Osvaldo Cáffaro. La diputada nacional y esposa de Sergio Berni, recibió un fuerte apoyo de Kicillof durante la campaña y espera quedarse con la candidatura del peronismo en octubre.

Otros dos distritos de la sección que elige cinco senadores provinciales que tienen dirigentes protagonistas, son San Nicolás y Pergamino. Allí, los liderazgos de JxC intentarán afirmar su lugar en el territorio.

El bullrichimo se hizo con los servicios de los Passaglia, los nicoleños que apostaron a controlar la sección e, incluso, osaron instalar candidatos en otros municipios. Es llevó a que haya rispideces con los pergaminenses, con su actual intendente larretista, Javier Martínez. Así, en un trabajo conjunto con Bullrich, Jorge Josifovich y Sergio Bocanera competirán en la interna de JxC en Pergamino impulsados por los Passaglia.

Ya en la Cuarta Sección, uno de los distritos hoy adquiere notoriedad es Trenque Lauquen, gobernado hasta el 10 de diciembre por el precandidato a vicegobernador de Grindetti, Miguel Fernández. Allí, el radicalismo oficialista apostó por Francisco Recoulat. Pero el larretismo decidió ser parte de la interna y lleva en su lista a Adriana Velázquez.

A raíz de los intentos de Javier Milei de impulsarlo a la gobernación, Guillermo Britos de Chivilcoy estuvo en boca de medios y dirigentes durante algunas semanas previo al cierre de listas. Finalmente, Britos optó por dar la disputa nuevamente a nivel local desde el vecinalismo que dice representar.

Uno de los ataques más fuertes de Bullrich al larretismo llegó hace unas semanas durante su visita a Junín, el distrito en el que Pablo Petrecca, hombre del Jefe de Gobierno de la Ciudad, va por su tercer mandato. El juninense siempre se manifestó en contra de las internas, pero esta vez deberá vencer a su ex secretario de Seguridad, Luis Chami, quien lo acusó de "abandonar" el municipio y tensó la discusión.

La Quinta Sección, donde se aglutinan las playas bonaerenses, tendrán en Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredón, su principal batalla. Guillermo Montenegro logró salir airoso en el cierre y no afrontará internas de cara a su batalla reeleccionista. Lo mismo que Fernanda Raverta, quien no tendrá competidores por el lado de UxP. La elección de este domingo servirá entonces, de punto de partida, de cara a octubre.

En el partido de La Costa, referencia histórica de la sección, lo histórico estará en que Juan de Jesús, quien estuvo al frente del partido dieciséis años, volverá a competir por comandar la política pública del municipio que lo tuvo como el primer intendente democrático de su historia. Enfrentará, dentro de las PASO de UxP, al periodista Guillermo Favale que representará el ala massista y a Martín Poustis del Movimiento Evita.

Otro municipio de peso es Tandil. Allí, Miguel Lunghi irá por una última reelección tras volcarse al equipo larretista, luego de coquetear con los halcones. Tendrá una interna que superar frente a Juan Manazzoni y Marcos Nicolini. Luego se las vería, principalmente, contra el legislador nacional Rogelio Iparraguirre, quien recibió el apoyo de todo UxP.

Para la Sexta Sección, Bahía Blanca es el centro de la contienda. Aquí la situación fue al revés que en Tandil: Héctor Gay no sólo decidió no competir por la reelección, sino que se pasó del larretismo al bullrichismo y lanzó como candidata a la senadora provincial, Nidia Moirano. Este cimbronazo llevó al larretismo a tener que tomar una decisión poco esperada. Optó por Andrés De Leo, senador de la Coalición Cívica. Por este cierre, la UCR local anunció que no participaría de la campaña local.

Coronel Pringles atraviesa un momento álgido. Su ex intendente, Aldo Mensi, quiere desbancar en la interna de Juntos por el Cambio al actual, Lisandro Matzkin. Pero la disputa con mayor atractivo de la sección se la lleva Tornquist. En 2015, Gustavo Trankels perdió las elecciones y no pudo ir por su tercer mandato consecutivo. Cayó frente al cambiemistas Sergio Bordoni, quien reeligió en 2019 nuevamente bajo el sello de la coalición macrista. Pero a lo largo de su último período pegó el salto a las filas del Frente de Todos, comulgando con el gobernador Kicillof. Así, Trankels afrontará las PASO de UxP frente a Bordoni.

La Séptima aglutina dos municipios protagonistas: Olavarría y Azul. Allí, JxC define gran parte de su control territorial. El olavarriense Ezequiel Galli irá por un tercer período referenciado con Larreta, pero deberá sortear en la interna a su ex Jefe de Gabinete, Dalton Jáuregui, quien se alzó con la bandera bullrichista de cara a las PASO.

En Azul, el multifacético Hernán Bertellys, que en 2015 asumió la intendencia de la mano del Frente para la Victoria, pero al poco tiempo dio el salto a Cambiemos apadrinado por Cristian Ritondo, perdió toda su estructura. Irá por la reelección frente a la larretista Natalia Colomé, y también contra el bullrichismo que integra, ya que Ramiro Ortiz también se hizo con la boleta que lleva a la ex ministra de Seguridad alacabeza del tramo nacional. Cuenta con el apoyo de Jorge Macri, Joaquín De la Torre, y con la hermana de Matías Almeyda de candidata a concejal.

La Octava Sección es la capital bonaerense. En La Plata, Julio Garro deberá revalidar su gestión frente al senador Juan Pablo Allan, quien desde el bullrichismo lo acusó de "campaña sucia". La interna platense también será álgida para UxP donde cinco precandidatos querrán hacer pie para recuperar la ciudad: Julio Alak, Gaston Castagneto, Guillermo Escudero, Paula Lambertini y Guillermo Escudero.