Entre Ríos es una de las pocas provincias que se plegó al calendario electoral nacional. El peronismo, que gobierna sin interrupciones la provincia desde 2003, busca mantener la provincia con la precandidatura de Adán Bahl. La alianza opositora de Juntos por Entre Ríos (JxER) tendrá su interna entre el macrista y ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el diputado radical Pedro Galimberti. Por otro lado, Nueva Izquierda y Confederación Vecinalista presentarán lista única, al igual que La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, que llevará como candidato a Sebastián Etchevehere, vinculado a la Sociedad Rural y que podría restarle votos a JxER.

En el padrón electoral entrerriano hay 1.143.459 ciudadanos habilitados para participar de la votación en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán este domingo. En los comicios se elegirán los candidatos a gobernador y vice, y a las intendencias, así como también 17 senadores provinciales y 34 diputados también de la provincia. En el caso de las precandidaturas para gobernar, los entrerrianos podrán optar entre seis listas de cinco frentes que cumplen por ley con la paridad de género. Las listas que obtengan el 1,5 por ciento de los votos del padrón podrán competir en las generales y habrá 3.434 mesas distribuidas en más de 660 escuelas de toda la provincia. Además, al realizarse junto a las nacionales, también elegirán candidatos a la presidencia y vice, diputados nacionales y bancas del Parlasur.

El gobernador Gustavo Bordet finaliza su segundo mandato en diciembre, por lo que no puede ser candidato para una reelección. Bordet se puso a la cabeza del armado de un frente del peronismo local y logró sumar algunos espacios políticos con los que conformó Más para Entre Ríos que presentará una lista de unidad encabezada por el intendente en uso de licencia, Adán Bahl. "Para amar y conocer la provincia hay que vivir acá, y nosotros nacimos, vivimos acá y estamos orgullosos de nuestro origen entrerriano", señaló Bahl apuntando contra el diputado macrista Frigerio, que no es nacido en territorio entrerriano. El precandidato oficialista aseguró que no tiene "soluciones mágicas sino trabajo, compromiso, planificación con inteligencia, orden y responsabilidad". Bahl fue vicegobernador en 2015, por lo que de ganar las elecciones a gobernador, no podrá ir por una reelección.

En el caso de JxER tendrá competencia interna. Frigerio es la carta fuerte que presenta el macrismo, y cuenta con el antecedente inmediato de haber sido el candidato más votado en las legislativas del 2021 con el 54 por ciento de los votos. "Hay mucho enojo en la sociedad con la política, pero en Entre Ríos particularmente siento una profunda voluntad de participación y cambio, los entrerrianos están hartos de las mismas promesas de siempre y sienten muchas ganas de votar propuestas concretas", destacó Frigerio que cuenta con el respaldo de uno de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y de su compañero de fórmula, el gobernador radical jujeño Gerardo Morales. El ex ministro macrista disputará la candidatura con el diputado radical Galimberti, que apuntó contra Morales y su apoyo a su rival al señalar que "la política está devaluada por actitudes de dirigentes como Gerardo Morales que dicen una cosa y hacen otra”. La expectativa de Galimberti quedó de capa caída porque la mayoría de la dirigencia radica de Entre Ríos quedó del lado de Frigerio.

Por su parte, el partido de Milei, LLA, presentará como precandidato en lista única al productor agropecuario Sebastián Etchevehere, que es hermano del exministro de Agricultura y Ganadería durante la presidencia de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. JxER observa con preocupación cuál será el desempeño electoral de LLA ya que la lógica indica que le restará votos a su propuesta. Además, en el cuarto oscuro los entrerrianos podrán elegir entre la Confederación Vecinalista Entre Ríos que lleva en su boleta al exconductor radial Alberto Olivetti y el Frente Nueva Izquierda que propone a la sindicalista y docente Sofía Cáceres Sforza.