Un nuevo proyecto para “Star Wars”

La saga de ciencia-ficción Star Wars prepara una película que girará en torno al personaje del jedi Obi-Wan Kenobi, según informó el medio especializado The Hollywood Reporter. Se trata de un proyecto que todavía está en una fase muy inicial de su desarrollo y para que el que se negocia con el director Stephen Daldry, responsable de los filmes Billy Elliot (2000), Las horas (2002) y The Reader (El lector) (2008). Todavía no hay actores contratados ni un guión para la película sobre Obi-Wan Kenobi, pero todo indicaría que el proyecto que durante años ha sido objeto de rumores y especulaciones por parte de los seguidores de Star Wars, se volverá realidad y se convertirá así en la tercera película derivada de la trama principal de la saga ideada por George Lucas.