La opinión de Morresi

Claudio Morresi, el ex secretario de Deporte de la Nación que más tiempo ocupó el cargo en democracia –casi diez años– cuestiona la política de subsidios a los clubes tal como la implementó Carlos Mac Allister. “Nosotros acompañábamos con nuestra política a clubes que pertenecían o le daban contención a sectores muy sensibles de nuestra sociedad. No les dimos subsidios ni a la empresa deportiva de Mac Allister (ergo, el club que lleva su apellido y tiene la sede en La Pampa, de donde el funcionario es oriundo) ni a ningún club que sea solvente económicamente y que no necesite del Estado. Nunca les entregamos subsidios a clubes a donde concurre la clase media alta ni la clase más pudiente porque este programa no nació para eso. Y si ahora se está haciendo, demuestra que este gobierno ayuda a los ricos y no a quienes debería”.

Cuando estaba en el llano, Mac Allister gestionó subsidios para su emprendimiento que se define como “un club cuya actividad deportiva excluyente es la práctica de fútbol. Su objetivo fundamental es la formación y promoción de futbolistas para su posterior inserción en el fútbol profesional”. Morresi recordó una vez más que le negaron dinero desde el Estado del Programa Nacional Nuestro Club, porque es una entidad que tiene como finalidad promover y transferir futbolistas aunque se trate de una asociación civil.