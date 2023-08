Antes del sufragio, la Senadora Nacional Lucía Corpacci realizó declaraciones a la prensa local sobre el clima que se vive en algunos establecimientos educativos: “Está todo tranquilo, pienso que durante el día va a ser igual. La gente está yendo a votar, en el interior no he tenido ninguna novedad así que creo que está todo bien”.

En ese contexto la legisladora nacional convocó a los ciudadanos a cumplir con el deber cívico. “Espero, deseo y aprovecho para pedirles a todos que vengan a votar, no es una obligación, es un derecho, emitir un voto es la posibilidad de decidir quién los va a gobernar, decidir qué gobierno queremos, qué país queremos entonces es importante que la gente aproveche ese derecho”.

Por otra parte, Lucía hizo referencia a las expectativas en los resultados. “Tengo muy buenas expectativas, no solo por el trabajo que se hizo en la campaña que fue muy bueno, hubo mucha militancia en las calles, sino porque hay una gran gestión del Gobierno provincial y municipal muy valiosa que la gente valora. Desde primeras horas del día que estuve en comunicación con Raúl y Gustavo, es un día muy especial”, expresó y agregó: “esto tiene que vivirse siempre como una fiesta, estamos por cumplir 40 años de democracia, soy de la generación que vivió la dictadura, la sensación de vivir amordazado, de no poder decir lo que uno piensa, de no poder emitir un voto, más allá de todo lo horroroso que hubo en esa época, votar es importante”.