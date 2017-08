“No salió lo que practicamos”

Emiliano Boffelli, autor del primer try de Los Pumas ante Sudáfrica, reconoció que al equipo argentino le costó meterse en partido ante un rival que los superó físicamente. “No pudimos hacer pie en el partido, no salieron las cosas que practicamos. De tanto defender, nos quedamos sin energía para hacer lo que entrenamos en ofensiva. La transición defensa-ataque nos costó bastante”, señaló el rosarino. Y agregó: “En el primer tiempo defendimos muy bien, pero en el segundo se nos vinieron. Y si ellos toman la iniciativa son un equipo poderoso y peligroso. Tuvimos pocas cosas positivas. Esperamos que en Salta ante nuestra gente podamos revertir esto”. Por su parte, Martín Landajo, quien cumplió 70 partidos con la camiseta celeste y blanca y los celebró con un try, dijo: “Fue un partido bien jugado por ellos. Tuvimos que defender mucho y nos desgastó para el segundo tiempo. Ellos aprovecharon eso y se lo llevaron muy bien”.