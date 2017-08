“La opción opositora”

El candidato a senador de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, consideró “la única opción opositora” al gobierno de Macri es la boleta que él integra y que “hay una parte importante del voto peronista que no estuvo” en ese lugar en las PASO y “puede acompañar” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre. “Los recuentos están demostrando la verdad, que ganamos, por una cifra chica, pero ganamos. Fue un triunfo doble por Buenos Aires y Santa Fe”, celebró el ex canciller, apuntando contra la deficiente carga de datos del escrutinio. “Algunos siguen hablando de que ganó Bullrich, cuando él mismo y la propia Vidal admitieron que no es así”, completó.