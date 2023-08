El mediocampista Nicolás Fonseca, actualmente en el Montevideo Wanderers del fútbol uruguayo, se realizó este martes la revisión médica y a la brevedad sellará su vínculo contractual con River Plate, institución a la que estará vinculada por tres años y medio. El jugador ítalo-uruguayo llegará al conjunto "millonario" a cambio de 2,4 millones de dólares por el 60 por ciento del pase.

El mediocampista, de 24 años, llegó a la clínica porteña acompañado por su padre, el exfutbolista Daniel Fonseca, que tuvo un breve paso por el club de Núñez. Una vez que Fonseca selle su vínculo con la institución "millonaria", regresará a Uruguay para continuar en el Montevideo Wanderers, equipo en el que será cedido hasta fin de año. El jugador nacido en la ciudad italiana de Napoles recién se pondrá a disposición del entrenador de River Plate, Martín Demichellis, a partir de enero de 2024.

Nicolás Fonseca se suma como refuerzo de River tras las llegadas de Nahuel Gallardo (vuelve de Once Caldas de Colombia), Ramiro Funes Mori (Cruz Azul), Facundo Colidio (comprado a Inter de Italia) y Manuel Lanzini (libre de West Ham).

De la Cruz se entrenó con el plantel

Por su parte, el volante uruguayo Nicolás de la Cruz volvió a entrenarse con el plantel porque su pase al equipo de Hernán Crespo en Qatar, el Al-Duhail SC, no tuvo avances y está "stand by", según apuntaron desde la dirigencia de River.



"Tanto el acuerdo entre los clubes como el contrato del jugador con los qataríes no tuvo un acuerdo por ahora, así que está todo en estado de espera y stand by", confió una fuente que forma parte de las negociaciones.



El equipo de Crespo, que el fin de semana inicia la liga local, pretende a De la Cruz y, por eso, desde Uruguay, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, aseguró la última semana que el pase se iba a concretar en una cifra cercana a los 16 millones de dólares.



Tanto River como el equipo uruguayo comparten en partes iguales los derechos económicos del volante que en diciembre del año pasado renovó su contrato con una baja de la cláusula de salida a la cifra que se está manejando para la venta.



Es más, en las últimas horas trascendió que el Al-Duhail estaría interesado en Philippe Coutinho, futbolista del Aston Villa, lo que podría hacer caer definitivamente la operación con el uruguayo.



De la Cruz se entrenó esta mañana en el River Camp con pelota junto con el resto del plantel que se prepara para jugar contra Argentinos el domingo. Si su pase no avanza, podría ser titular en el inicio de la Copa de la Liga.



Asimismo, volvieron a trabajar en forma diferenciada Enzo Pérez, con un traumatismo lumbar, Leandro Gonzalez Pirez, con una metatarsalgia y Paulo Diaz, con un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla derecha.



Los tres habituales titulares están en duda para jugar el fin de semana y el entrenador Demichelis tendrá que evaluar reemplazantes con jugadores como Emanuel Mammana, David Martinez, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Matías Kranevitter y Agustín Palavecino.