Segunda y tercera

El seleccionado argentino Sub 19 de Vóleibol masculino superó a su par de Chile por 3-0 (25-23, 25-13 y 25-22), en su segunda victoria en el grupo C del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Bahrein. En tanto que, el seleccionado masculino Sub 23 hilvanó su tercer triunfo consecutivo en el Mundial de la categoría que se disputa en Egipto, al derrotar a su par de Turquía, en el Cairo, por 4-2 (15-8, 6-15, 15-7, 15-17, 15-11 y 15-9).