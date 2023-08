A 8 meses del homicidio de Juan Carlos Rojas, ministro de Desarrollo Social de Catamarca, el abogado defensor de Silvia Nieva, la única imputada por el crimen, pidió su sobreseimiento. Ante esto, la familia de la víctima decidió mostrarse cauta y a la espera de lo que resolverá el fiscal Hugo Costilla, que lleva la causa.

“Atentos a la orfandad probatoria y de haber transcurrido 8 meses del asesinato, no existen pruebas positivas, sumando a que hay otros elementos que van surgiendo de la misma investigación que tampoco sindican a mi defendida. También tuvimos en cuenta que el plazo ordinario estipulado se encuentra vencido”, dijo Gabriel Díaz, defensor de Nieva a Catamarca12.

El abogado se explayó y explicó que la orfandad a la que se refieren es que “ni siquiera hay debilidad de la prueba, directamente no existe prueba en contra, más allá de que entendemos que se están produciendo elementos aún. Pero sin perjuicio de ellos y en atención de los 8 meses que pasaron, los supuestos indicios se fueron desvirtuando. Ella declaró dos veces y presentó testigos que acreditan que no estuvo en el lugar del hecho. Incluso hubo un careo con un policía que había dado a entender que una mujer como ella se acercó al lugar del hecho, pero tuvo que decir que nunca la había visto”, aclaró.

En cuanto a la supuesta relación que tenía Nieva con Rojas, el abogado dijo “ella nunca lo negó pero tampoco lo afirmó. Lo que existía era una relación laboral y de muchos años de confianza”.

Por otro lado, alegó que los tiempos que estipula el código de procedimiento para una investigación es de dos meses con una prórroga de dos meses más, y esos tiempos están vencidos. “Lo único que quedaría es una prórroga extraordinaria de 12 meses más, pero no se me ha notificado de tal caso, por lo que entiendo que puedo pedir el sobreseimiento atento a los plazos ordinarios vencidos”, dijo.

Cautela

Iván Sarquis, abogado de la familia de Rojas, señaló al respecto: “Queremos ser cautos y esperar los resultados de las pericias que están pendientes. Me imagino que ese será el temperamento que va a manifestar el Ministerio Púbico que ante el planteo de avances que ha solicitado la familia; nos han dicho que había mucha pericias por resolverse y que no tenían resultado todavía. Entonces este empantanamiento creemos que también va a traer las mismas consecuencias para el pedido de sobreseimiento de la imputada”, consideró, y resaltó: “Nos vamos a mantener cautos y a la espera de resultados que nos van a permitir definir el grado de implicancia que puede llegar a tener esta chica o no en el homicidio de Juan Carlos”.

Ahora resta esperar qué hará el representante del Ministerio Público con respecto al pedido de Díaz. Para esto se estipula un plazo de 5 días hábiles contados a partir de ayer. En caso de aceptar el sobreseimineto, la causa quedaría sin imputados.

El hecho

El ministro Rojas fue hallado muerto en su casa del barrio Parque América el 4 de diciembre de año pasado. Si bien en un primer momento se creyó que era una muerte natural luego se determinó que murió como consecuencia de un golpe en su cabeza. Hasta el momento la única imputada por ese crimen es Nieva, quien habría mantenido una relación laboral y también sentimental con el funcionario y por lo que el fiscal entendió que existía una agravante por ese vínculo.

Luego de aquella imputación, la causa no tiene más novedades ni pruebas que permitan determinar si la mujer fue o no la autora del crimen o si actuó sola o si, existe otra línea investigativa que sindique otro móvil del hecho de sangre.

La familia, no se cansa de pedir justicia y que se aceleren los tiempos. Hasta el momento, y “lo que es grave” según consideró Sarquís es que no hay un tiempo estipulado para conocer los resultados de las pericias realizadas.