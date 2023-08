Este martes, durante una entrevista en el canal LN+, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a mencionar entre sus propuestas de gobierno el cierre del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Ante este panorama, la directora del organismo, Ana Franchi, señaló que no le sorprenden tanto las declaraciones de Milei "dado el contexto en el que se basa su campaña".

Aunque, desde luego, se mostró preocupada. "No solo por nosotros y nosotras, que trabajamos en el Conicet -seguramente la mayoría podremos conseguir trabajo, no en Argentina-, pero sí por un país que no se puede desarrollar sin ciencia y tecnología", expresó la doctora en Química en diálogo con AM750.

Qué "produce" el Conicet

"¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?", se preguntó Milei en tono provocador, para intentar justificar su propuesta de cierre del organismo.

"El Conicet forma recursos humanos que no solo están en el organismo o en universidades sino que integran planteles de empresas que tienen desarrollos tecnológicos muy importantes, como Y-Tec (YPF-Conicet), que en septiembre estarán presentando baterías de litio producidas en Argentina con tecnología propia", explicó Ana Franchi en Aquí, allá y en todas partes.

"Tenemos semillas resistentes a la sequía que hacen que una empresa como Bioceres esté en la bolsa de Nueva York. Tenemos los barbijos, que no solo sirvieron para la pandemia sino que se exportaron y generaron divisas", agregó.

En el mismo sentido, remarcó que el Conicet "no es privatizable, como están diciendo", y que, en todo caso, el organismo se "cerraría".

Y señaló que, en el caso de avanzar con la propuesta de cierre del organismo, la mayoría de los investigadores se irían a otros países. "Hay una crisis de vocaciones científicas en el mundo y nuestros graduados son muy apreciados", concluyó.