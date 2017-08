Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven de 28 años que desapareció el 1º de agosto durante una represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Chubut, realizó duras críticas al Gobierno. "Hace 20 días de la desaparición forzada de Santiago y seguimos dando vueltas como el día uno. Hasta que el Gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se anvanzará" en la investigación.

En declaraciones a radio Rivadavia, Sergio Maldonado dijo esta mañana que la fiscal del caso, Silvina Ávila, le aseguró que "el jueves o el viernes" habrá "algún avance". Maldonado efectuó duras críticas al Gobierno, ya que consideró que "en vez de hacerse cargo y decir lo que pasó y responsabilizar a quien está involucrado, siguen tapando y dando vueltas con cosas que no tienen sentido".

Agregó: "Hay días que uno se lo toma con más paciencia y otros, como hoy, con mucha bronca, porque siente que le están tomando el pelo".

Al finalizar la entrevista radial, manifestó: "Esto no es algo serio, todos los días es algo distinto para ensuciar a la víctima, con cosas que no tienen fundamento. No quieren asumir que la gente que participó en la represión es la que está involucrada".