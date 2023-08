Mientras equipos y personal de defensa civil trabaja para determinar la cantidad de daño que generaron las inundaciones de este jueves en la Ciudad y el Gran Buenos Aires y asisten a las familias afectadas, el exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, analizó por AM750 la capacidad de las obras de infraestructura destinadas a la prevención y explicó qué cambios se deberían hacer para que esta situación no se repita.



En este sentido, entrevistado por Mediodía 750, señaló que “lo que hay que hacer es buscar alternativas” a los sistemas hidráulicos tradicionales. En este sentido, destacó la propuesta de trabajar para generar una “mayor absorción por parte de la tierra”. “Hay propuestas por la que hay tubos absorbentes. Pero creo que la alternativa más importante es generar reservorios, tanto abiertos como enterrados, para que el agua, justamente, esté en ese lugar y no molestando a los vecinos”, expresó.



Finalmente, precisó: “No hace dos días que estamos con este cambio climático. Recuerdo haber discutido con el Banco Mundial de que los modelos estaban obsoletos. Cada vez las tormentas que se arman tienen una velocidad mayor, que este diseño, del siglo pasado, no nos sirve para contener. En lugar de trabajar en caños, hay que trabajar en grandes reservorios. Un sistema hidráulico no se puede diseñar para tormentas máximas, porque no aguanta”.