La Quinta Trabucco en Vicente López es el escenario de la nueva exposición de los artistas visuales Eduardo Stupía y Juan Andrés Videla titulada “Geografías”. Entre la flora de este histórico espacio podrá visitarse la obra de estos dos artistas bonaerenses de renombre internacional que se encuentran nuevamente, habiendo ya compartido diversos escenarios del arte contemporáneo. Las circunstancias y el espacio son nuevos, así como ha mutado su lenguaje, el estilo y su temperamento visual. Sin embargo, los dos artistas continúan siendo inconfundibles, el eterno contrapunto entre la persistencia y la transformación de la fisonomía, entre la estabilidad y la transición.

Juan Andrés Videla nació en Temperley en 1958, se crió en Glew y hoy vive en José Mármol. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, participó en muestras individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Recibió el Gran Premio de Honor en dibujo en la 103 edición del Salón Nacional de Artes Visuales y el Primer Premio Adquisición Alberto J. Trabucco de dibujo.

Sobre su obra, Videla explicó: “Porque ese cielo azul que todos vemos, no es un cielo ni es azul. Esta frase sigue siendo mi norte a la hora de pintar. Porque no hay allí un paisaje. El concepto paisaje, es una construcción de mi mente. Entonces, con suerte, a veces al intentar pintar eso, podemos asomarnos a ese umbral que trasciende las explicaciones, las palabras, los nombres y toda denominación conceptual. Y pintar a la vez ambas cosas, eso que está y no está allí al mismo tiempo. Eso que es y no es el paisaje.”

Una de las obras de Juan Andrés Videla.

Por su parte, Eduardo Stupía nació en 1951 en Vicente Lopez. En 1973, realizó su primera exposición y rápidamente se convirtió un artista fundamental en la redefinición del dibujo en el arte contemporáneo argentino. Por sus obras obtuvo dos de los reconocimientos más importantes del país, el Gran Premio del Salón Nacional y el Gran Premio del Salón Municipal Manuel Belgrano. Stupía señaló sobre su dibujos: “Es bien sabido que mi práctica gráfica y pictórica se ha mantenido casi invariablemente fuera de las opciones referenciales y representativas, por lo cual elijo ponderar siempre las manifestaciones del lenguaje antes que las señales direccionales de la imagen. En ese sentido, prefiero que sea el espectador el que ejerza el derecho de nombrar lo que ve, siempre y cuando quiera, o pueda, hacerlo. Mientras tanto, aquí y ahora, las manifestaciones de la línea, el trazo, la mancha, el color, la materia, en su inexorable conjunción con los soportes y los formatos, componen territorios a medias metafóricos, a medias evocadores, con nostalgia por los estallidos románticos y vocación de conjetura y experimento”.

Geografías permite encontrar en un mismo espacio dos miradas sobre el arte contemporáneo. Se trata de una exposición única curada por los mismos artistas. La muestra puede visitarse de martes a jueves de 10 a 18 hs en la Quinta Trabucco, C.F. Melo 3050. La entrada es libre y gratuita.